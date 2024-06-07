Знижка у 75% на комуналку — хто і як може отримати

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина громадян має право на значні пільги від держави. Серед яких 75% знижка на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у матеріалах Мінреінтеграції.

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Хто має право на 75% знижку на послуги ЖКГ

Учасники бойових дій (УБД) та їхні родини мають право на пільги від держави, що передбачає закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на послуги ЖКГ:

75% знижки на квартплату;

75% знижки на комуналку (газ, електрика, інші послуги);

75% знижки на паливо, для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення.

Водночас для людей з інвалідністю діє 100% знижка на комунальні послуги становить.

Під час розрахунків плати звертають увагу на площу житла, на яку надається знижка. Це 21 кв. м опалювальної площі на кожного споживача, який постійно проживає у приміщенні та додатково 10,5 кв. м на родину.

Для родин, що складаються тільки з непрацездатних осіб, передбачається 75% знижка за використання природного газу для опалення житла на подвійний розмір нормативної площі (42 кв. м на кожного, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).

Як отримати знижку на комуналку

Можна оформити знижку, самостійно звернувшись у:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

орган Пенсійного фонду;

виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради.

Також можна отримати пільгу, звернувшись онлайн через:

вебпортал Пенсійного фонду;

портал держпослуг "Дія".

Можна надіслати документи поштою до ПФУ.

Зокрема, громадянину треба написати такі заяви:

заява щодо внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, де треба вказати статус, що надає право на пільги.

заява про потребу у наданні житлових пільг.

До заяв потрібно додати такі документи:

офіційне посвідчення, де підтверджується статус УБД;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 1 червня поточного року підвищився тариф на електроенергію для більшості споживачів. Водночас менші суми заплатять багатодітні родини та деякі пенсіонери.

Також ми писали, що в Україні електроенергія коштує вдвічі дешевше, аніж в країнах Європейського Союзу. Проте є одна країна на території єврозони, де тариф нижчий.