Тарифи в ЄС — скільки платять європейці за електрику

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні електрична енергія коштує вдвічі дешевше, аніж в країнах Європейського Союзу (ЄС). Проте є одна країна на території єврозони, де тариф нижчий.

Про це йдеться на офіційному порталі Євростат.

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Які ціни на електрику в країнах ЄС

Відповідно до інформації Євростату, у середньому вартість електричної енергії на території єврозони дорівнює у перерахунку 9,74 грн за 1 кВтг.

Порівняно низька вартість електроенергії в Болгарії — 4,34 грн за 1 кВт-год), що нижче, ніж у Молдові, яка, як і Україна, прямує в ЄС.

Зокрема, значно вищі ціни на електричну енергію в двох заможних країнах. Так, вартість ресурсу:

в Ірландії — 20,1 грн за 1 кВтг;

в Німеччині — 12,6 грн за 1 кВтг.

Євростат опублікував таблицю, де можна побачити ціни на електрику в Україні, сусідніх країнах Євросоюзу та Молдові. Водночас єдиною країною єврозони, де ціна на електрику нижча, є Угорщина.

Ціни на світло в Європі. Джерело: Євростат

Нові тарифи на електрику в Україні

В Україні з 1 червня 2024 року влада підвищила тариф на електроенергію до 4,32 грн/кВт. У підсумку ціна зросла на 60%. Водночас частина українців платитиме менше, оскільки за "нічним тарифом", хто має встановлений двозонний лічильник, ціна удвічі менша, тобто 2,16 грн за кВт/год. Термін дії оновленого тарифу — до кінця квітня 2025 року.

У Міністерстві енергетики пояснили необхідність підвищення тим, що ринковий рівень тарифу становить майже 7,5 грн/кВт-год. Однак в умовах складної економічної ситуації на тлі війни таке значне зростання вартості неможливе.

Водночас держава теж не мала змоги утримувати наднизьку пільгову вартість у 2,64 грн, оскільки тариф покривав тільки третину від реальної ціни.

Варто зауважити, що минулого року електрика подорожчала на 70%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про збільшення розміру житлових субсидій у неопалювальний період. Там пояснили, що сума зросте через підвищення тарифу на електроенергію.

Також газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на природний газ для населення з червня 2024 року. Їм належить близько 2% ринку, решта — Нафтогазу.