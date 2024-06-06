Тарифи на світло — скільки платитимуть багатодітні родини та пенсіонери

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня поточного року підвищився тариф на електроенергію для більшості споживачів. Водночас, менші суми заплатять багатодітні родини та деякі пенсіонери.

Про це повідомляє "Канал 24".

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За українським законодавством, деяким категоріям споживачів передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Дехто має платити на 50% менше, а дехто — 100%.

Зокрема, державні пільги передбачені багатодітним родинам. Такою сім’єю вважається та, яка виховує щонайменше трьох дітей.

Як відомо, з 1 червня уряд затвердив новий єдиний тариф на електричну енергію. Ціна зросла з 2,64 грн до 4,32 грн за кіловат. Тепер за умови споживання родиною 250 — 300 кіловатів щомісяця потрібно сплачувати від 1,08 тис. грн до майже 1,3 тис. грн.

Багатодітні родини заплатять 50% від загальної суми в платіжці за користування комунальними послугами, куди входить, зокрема, електропостачання, газ, водопостачання.

Проте, щоб мати гарантію такої знижки, потрібно відповідати певним умовам. А саме:

у середньому загальний дохід такої родини за місяць за попередні пів року з розрахунку на одного члена сім’ї, не повинен перевищувати розміру доходу, що дає право на отримання пільг. Йдеться про так звану "податкову соціальну пільгу", яка у 2024 році зросла до 4,24 тис. грн.

Наприклад, якщо дохід матері, яка виховує трьох дітей, щомісяця дорівнює 10 тис. грн, а середньомісячний загальний дохід сім’ї за період, який враховують для визначення права за пів року, то на одного члена сім’ї становитиме 2,5 тис. грн. Тобто менше за ліміт. У такому разі родина отримає право на 50% сплати платіжки.

За правилами, пільги для багатодітних призначають на рік з місяця визначення відповідного права, проте не більше, аніж до останнього дня календарного року. Тому, якщо було подано заявку на пільги у липні, то допомога можлива до кінця грудня.

Такі сім'ї мають бути зареєстровані у Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Це необхідно для того, щоб отримати пільги.

Скільки платитимуть пенсіонери

Деяких пенсіонерів підвищення тарифів не торкнеться взагалі, адже мають право на 100% знижку на оплату послуг ЖКГ. Також можуть мати знижку на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу.

Тільки пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, можуть отримати величезну знижку. Вони надаються:

педагогічним працівникам

медичним та фармацевтичним працівникам

спеціалістам із захисту рослин,

працівникам музеїв, бібліотек,

працівникам державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас, члени родини такого пенсіонера-пільговика не мають права на пільгу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці платять за електричну енергію удвічі менше, аніж в країнах Європейського Союзу. Однак є одна країна в єврозоні, де тариф нижчий.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про збільшення розміру житлових субсидій у неопалювальний період. Там пояснили, що сума зросте через підвищення тарифу на електроенергію.