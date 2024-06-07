Скидка в 75% на коммуналку — кто и как может получить
В Украине часть граждан имеют право на значительные льготы от государства. Среди которых 75% скидка на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом говорится в материалах Минреинтеграции.
Кто имеет право на скидку на услуги ЖКХ на 75%
Участники боевых действий (УБД) и их семьи имеют право на льготы от государства, что предусматривает закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Льготы на услуги ЖКХ:
- 75% скидки на квартплату;
- 75% скидки на коммуналку (газ, электричество, другие услуги).
- 75% скидки на топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.
В то же время, для людей с инвалидностью действует 100% скидка на коммунальные услуги.
При расчетах платы обращают внимание на площадь жилья, на которую предоставляется скидка. Это 21 кв. м отапливаемой площади на каждого потребителя, постоянно проживающего в помещении и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусматривается скидка 75% за использование природного газа для отопления жилья на двойной размер нормативной площади (42 кв. м на каждого, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).
Как получить скидку на коммуналку
Можно оформить скидку, самостоятельно обратившись в:
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- орган Пенсионного фонда;
- исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета.
Также можно получить льготу, обратившись онлайн через:
- вебпортал Пенсионного фонда;
- портал госуслуг "Дія".
Можно отправить документы по почте в ПФУ.
В частности, гражданину нужно написать следующие заявления:
- заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, где нужно указать статус, предоставляющий право на льготы.
- заявление о необходимости предоставления жилищных льгот.
К заявлениям следует добавить следующие документы:
- официальное удостоверение, где подтверждается статус УБД;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код.
Что еще стоит знать
Напомним, 1 июня текущего года повысился тариф на электроэнергию для большинства потребителей. В то же время меньшие суммы заплатят многодетные семьи и некоторые пенсионеры.
Также мы писали, что в Украине электроэнергия стоит вдвое дешевле, чем в Европейском Союзе. Однако есть одна страна на территории еврозоны, где тариф ниже.
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