Скидка в 75% на коммуналку — кто и как может получить

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть граждан имеют право на значительные льготы от государства. Среди которых 75% скидка на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в материалах Минреинтеграции.

Читайте также:

Кто имеет право на скидку на услуги ЖКХ на 75%

Участники боевых действий (УБД) и их семьи имеют право на льготы от государства, что предусматривает закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Льготы на услуги ЖКХ:

75% скидки на квартплату;

75% скидки на коммуналку (газ, электричество, другие услуги).

75% скидки на топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

В то же время, для людей с инвалидностью действует 100% скидка на коммунальные услуги.

При расчетах платы обращают внимание на площадь жилья, на которую предоставляется скидка. Это 21 кв. м отапливаемой площади на каждого потребителя, постоянно проживающего в помещении и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусматривается скидка 75% за использование природного газа для отопления жилья на двойной размер нормативной площади (42 кв. м на каждого, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Как получить скидку на коммуналку

Можно оформить скидку, самостоятельно обратившись в:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

орган Пенсионного фонда;

исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета.

Также можно получить льготу, обратившись онлайн через:

вебпортал Пенсионного фонда;

портал госуслуг "Дія".

Можно отправить документы по почте в ПФУ.

В частности, гражданину нужно написать следующие заявления:

заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, где нужно указать статус, предоставляющий право на льготы.

заявление о необходимости предоставления жилищных льгот.

К заявлениям следует добавить следующие документы:

официальное удостоверение, где подтверждается статус УБД;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 июня текущего года повысился тариф на электроэнергию для большинства потребителей. В то же время меньшие суммы заплатят многодетные семьи и некоторые пенсионеры.

Также мы писали, что в Украине электроэнергия стоит вдвое дешевле, чем в Европейском Союзе. Однако есть одна страна на территории еврозоны, где тариф ниже.