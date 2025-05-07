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Знижка у 50% на послуги ЖКГ — хто має право у 2025 році

7 травня 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги у 50% — кому доступна знижка на оплату комунальних послуг
Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни у травні 2025 року можуть подати заявки на оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, держава гарантує у деяких випадках надання 50-відсоткової знижки.

Про це йдеться на порталі держпослуг "Дія".

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Кому доступна 50% знижка на оплату комунальних послуг 

Як зазначається, право про надання відповідної допомоги прописане у ч. 5 ст. 12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Згідно з нею, на 50% знижку на оплату послуг ЖКГ мають право члени родин військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час несення військової служби. А саме:

  • батькам;
  • одному із подружжя;
  • неповнолітнім дітям;
  • повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства;
  • іншим утриманцям, які мають право на пенсію у зв'язку із загибеллю.

Вищевказаним особам надаються пільги на здійснення оплати:

  • за користування житлом (квартирна плата);
  • за житлово-комунальні послуги (водопостачання, природний газ, електроенергія, тепло) в будинках усіх форм власності в межах законодавчих норм.

Правила оформлення пільг на комуналку

Громадяни, які хочуть оформити пільги на комунальні послуги, повинні подати документи у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Для цього необхідно надати:

  • інформацію про загибель чи смерть військового;
  • свідоцтво про смерть бійця;
  • документи з підтвердженням родинних зв'язків (зокрема, свідоцтво про шлюб);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • висновок судмедекспертизи;
  • постанову про причини загибелі військовослужбовця;
  • документ про участь військового в АТО/ООС, відсічі російської агресії.

"Підстави для відмови у наданні послуги: заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї", — йдеться у поясненні.

Раніше ми писали про те, що в Нафтогазі рекомендували споживачам блакитного палива актуалізувати інформацію. У компанії пояснили, яких проблем дозволить уникнути у майбутньому оновлення даних.

Також повідомлялося про те, що клієнти Нафтогазу можуть платити менше за використаний газ. Компанія надає невеликі щомісячні знижки у разі вчасної оплати за ресурс.

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