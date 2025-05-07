Пільги у 50% — кому доступна знижка на оплату комунальних послуг

Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни у травні 2025 року можуть подати заявки на оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, держава гарантує у деяких випадках надання 50-відсоткової знижки.

Про це йдеться на порталі держпослуг "Дія".

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Як зазначається, право про надання відповідної допомоги прописане у ч. 5 ст. 12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Згідно з нею, на 50% знижку на оплату послуг ЖКГ мають право члени родин військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час несення військової служби. А саме:

батькам;

одному із подружжя;

неповнолітнім дітям;

повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства;

іншим утриманцям, які мають право на пенсію у зв'язку із загибеллю.

Вищевказаним особам надаються пільги на здійснення оплати:

за користування житлом (квартирна плата);

за житлово-комунальні послуги (водопостачання, природний газ, електроенергія, тепло) в будинках усіх форм власності в межах законодавчих норм.

Правила оформлення пільг на комуналку

Громадяни, які хочуть оформити пільги на комунальні послуги, повинні подати документи у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Для цього необхідно надати:

інформацію про загибель чи смерть військового;

свідоцтво про смерть бійця;

документи з підтвердженням родинних зв'язків (зокрема, свідоцтво про шлюб);

свідоцтво про народження дитини;

висновок судмедекспертизи;

постанову про причини загибелі військовослужбовця;

документ про участь військового в АТО/ООС, відсічі російської агресії.

"Підстави для відмови у наданні послуги: заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї", — йдеться у поясненні.

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