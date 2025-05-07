Пільги у 50% — кому доступна знижка на оплату комунальних послуг

Знижка у 50% на послуги ЖКГ — хто має право у 2025 році
Українські громадяни у травні 2025 року можуть подати заявки на оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, держава гарантує у деяких випадках надання 50-відсоткової знижки.
Про це йдеться на порталі держпослуг "Дія".
Кому доступна 50% знижка на оплату комунальних послуг
Як зазначається, право про надання відповідної допомоги прописане у ч. 5 ст. 12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Згідно з нею, на 50% знижку на оплату послуг ЖКГ мають право члени родин військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час несення військової служби. А саме:
- батькам;
- одному із подружжя;
- неповнолітнім дітям;
- повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства;
- іншим утриманцям, які мають право на пенсію у зв'язку із загибеллю.
Вищевказаним особам надаються пільги на здійснення оплати:
- за користування житлом (квартирна плата);
- за житлово-комунальні послуги (водопостачання, природний газ, електроенергія, тепло) в будинках усіх форм власності в межах законодавчих норм.
Правила оформлення пільг на комуналку
Громадяни, які хочуть оформити пільги на комунальні послуги, повинні подати документи у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Для цього необхідно надати:
- інформацію про загибель чи смерть військового;
- свідоцтво про смерть бійця;
- документи з підтвердженням родинних зв'язків (зокрема, свідоцтво про шлюб);
- свідоцтво про народження дитини;
- висновок судмедекспертизи;
- постанову про причини загибелі військовослужбовця;
- документ про участь військового в АТО/ООС, відсічі російської агресії.
"Підстави для відмови у наданні послуги: заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї", — йдеться у поясненні.
Раніше ми писали про те, що в Нафтогазі рекомендували споживачам блакитного палива актуалізувати інформацію. У компанії пояснили, яких проблем дозволить уникнути у майбутньому оновлення даних.
Також повідомлялося про те, що клієнти Нафтогазу можуть платити менше за використаний газ. Компанія надає невеликі щомісячні знижки у разі вчасної оплати за ресурс.
Читайте Новини.LIVE!