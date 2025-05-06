Соцвиплати у 2025 році — як змінилися правила щодо доходів українців

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Навесні 2025 року в Україні оновили підхід в обчисленні середньомісячного сукупного доходу родин, які претендують на будь-яку державну соціальну допомогу. Юристи дали пояснення, які тепер діють правила.

Про це йдеться у поясненні "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.

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Детальніше про зміни у розрахунку доходів у 2025 році

Як відомо, сукупний середній дохід визначають під час призначення пільг, різноманітних соцвиплат.

Зміни до порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу родини для усіх видів соцвиплат передбачені урядовою постановою №303 від 18 березня 2025 року.

Згідно з ними, правила порядку розрахунку доходу для соціальних виплат нині такі:

1. У середньомісячний сукупний дохід враховують зарплату в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізосіб та військового збору (ВЗ). Раніше брали зарплату за вирахуванням податку на доходи фізосіб, однак без сплати ВЗ.

2. До доходу враховують грошове забезпечення військових у сумі, що лишається після вирахування військового збору. До цього часу брали "чисту" суму грошового забезпечення бійців.

3. При обчисленні середньомісячного доходу враховується:

вихідна допомога, що виплачують відповідно до Кодексу законів про працю України;

вихідна допомога, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань і фіндопомога, що виплачують за законом "Про держслужбу".

Суму допомоги обчислюють, поділивши на 12, та за умови, що громадянин має підтвердження від роботодавця, що її надано один раз протягом року.

4. До середньомісячного сукупного доходу не враховують житлову субсидію на оплату послуг ЖКГ, купівлю твердого палива та скрапленого газу, субсидію на оренду житла. Раніше останній вид субсидії брали до уваги під час обчислення доходу.

Які ще особливості обрахунку доходу

За словами фахівців, під час визначення розміру середньомісячного сукупного доходу не враховують дохід, який було отримано одноразово за рік до місяця звернення за призначенням усіх видів соцвиплат, від вимушеного продажу єдиного транспорту або єдиного житла. Поважні причини, що змусили до продажу, мають підтверджуватися одним із таких документів:

наявність боргу з оплати комунальних послуг;

дані про перебування членів родини на обліку ВПО;

родина має осіб з інвалідністю чи дітей з інвалідністю;

в одного із членів родини — тяжкі форми деяких хвороб;

родина має від трьох дітей віком до 18 років.

До середньомісячного сукупного доходу не враховують дохід від продажу, якщо максимальна сума не перевищує 200 тис. грн. У разі перевищення показника, до середньомісячного доходу враховують тільки частину суми, що дорівнюватиме різниці між одержаними доходами та 200 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що деякі громадяни зможуть отримати 29 тис. грн допомоги у травні 2025 року. Виплати нададуть в одній з областей на ведення фермерства.

Також ми писали про можливість для жінок подати заявку на участь у безплатному навчальному курсі за будівельним напрямком та отримання гранту. Фінансування буде можливе за підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.