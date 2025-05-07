Льготы в 50% — кому доступна скидка на оплату коммунальных услуг

Скидка в 50% на услуги ЖКХ — кто имеет право в 2025 году
Украинские граждане в мае 2025 года могут подать заявки на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, государство гарантирует в некоторых случаях предоставление 50-процентной скидки.
Об этом говорится на портале госуслуг "Дія".
Кому доступна 50% скидка на оплату коммунальных услуг
Как отмечается, право о предоставлении соответствующей помощи прописано в ч. 5 ст. 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Согласно ей, на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ имеют право члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время несения военной службы. А именно:
- родителям;
- одному из супругов;
- несовершеннолетним детям;
- совершеннолетним детям с инвалидностью с детства;
- другим лицам на содержании, которые имеют право на пенсию в связи с гибелью.
Вышеуказанным лицам предоставляются льготы на осуществление оплаты:
- за пользование жильем (квартирная плата);
- за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, природный газ, электроэнергия, тепло) в домах всех форм собственности в пределах законодательных норм.
Правила оформления льгот на коммуналку
Граждане, которые хотят оформить льготы на коммунальные услуги, должны подать документы в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Для этого необходимо предоставить:
- информацию о гибели или смерти военного;
- свидетельство о смерти бойца;
- документы с подтверждением родственных связей (в частности, свидетельство о браке);
- свидетельство о рождении ребенка;
- заключение судмедэкспертизы;
- постановление о причинах гибели военнослужащего;
- документ об участии военного в АТО/ООС, отпоре российской агрессии.
"Основания для отказа в предоставлении услуги: заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи", — говорится в объяснении.
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