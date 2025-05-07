Льготы в 50% — кому доступна скидка на оплату коммунальных услуг

Деньги и коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане в мае 2025 года могут подать заявки на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, государство гарантирует в некоторых случаях предоставление 50-процентной скидки.

Об этом говорится на портале госуслуг "Дія".

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Как отмечается, право о предоставлении соответствующей помощи прописано в ч. 5 ст. 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно ей, на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ имеют право члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время несения военной службы. А именно:

родителям;

одному из супругов;

несовершеннолетним детям;

совершеннолетним детям с инвалидностью с детства;

другим лицам на содержании, которые имеют право на пенсию в связи с гибелью.

Вышеуказанным лицам предоставляются льготы на осуществление оплаты:

за пользование жильем (квартирная плата);

за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, природный газ, электроэнергия, тепло) в домах всех форм собственности в пределах законодательных норм.

Правила оформления льгот на коммуналку

Граждане, которые хотят оформить льготы на коммунальные услуги, должны подать документы в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Для этого необходимо предоставить:

информацию о гибели или смерти военного;

свидетельство о смерти бойца;

документы с подтверждением родственных связей (в частности, свидетельство о браке);

свидетельство о рождении ребенка;

заключение судмедэкспертизы;

постановление о причинах гибели военнослужащего;

документ об участии военного в АТО/ООС, отпоре российской агрессии.

"Основания для отказа в предоставлении услуги: заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи", — говорится в объяснении.

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