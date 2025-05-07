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Скидка в 50% на услуги ЖКХ — кто имеет право в 2025 году

7 мая 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Льготы в 50% — кому доступна скидка на оплату коммунальных услуг
Деньги и коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане в мае 2025 года могут подать заявки на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, государство гарантирует в некоторых случаях предоставление 50-процентной скидки.

Об этом говорится на портале госуслуг "Дія".

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Как отмечается, право о предоставлении соответствующей помощи прописано в ч. 5 ст. 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно ей, на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ имеют право члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время несения военной службы. А именно:

  • родителям;
  • одному из супругов;
  • несовершеннолетним детям;
  • совершеннолетним детям с инвалидностью с детства;
  • другим лицам на содержании, которые имеют право на пенсию в связи с гибелью.

Вышеуказанным лицам предоставляются льготы на осуществление оплаты:

  • за пользование жильем (квартирная плата);
  • за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, природный газ, электроэнергия, тепло) в домах всех форм собственности в пределах законодательных норм.

Правила оформления льгот на коммуналку

Граждане, которые хотят оформить льготы на коммунальные услуги, должны подать документы в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Для этого необходимо предоставить:

  • информацию о гибели или смерти военного;
  • свидетельство о смерти бойца;
  • документы с подтверждением родственных связей (в частности, свидетельство о браке);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • заключение судмедэкспертизы;
  • постановление о причинах гибели военнослужащего;
  • документ об участии военного в АТО/ООС, отпоре российской агрессии.

"Основания для отказа в предоставлении услуги: заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи", — говорится в объяснении.

Ранее мы писали о том, что в Нафтогазе рекомендовали потребителям голубого топлива актуализировать информацию. В компании объяснили, каких проблем позволит избежать в будущем обновление данных.

Также сообщалось о том, что клиенты Нафтогаза могут платить меньше за использованный газ. Компания предоставляет небольшие ежемесячные скидки в случае своевременной оплаты за ресурс.

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