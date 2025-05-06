Оновлення даних — Нафтогаз зробив важливе попередження

Нафтогаз рекомендував оновити дані — які загрожують проблеми
У ГК "Нафтогаз України" звернулись до споживачів природного газу із поясненням щодо необхідності актуалізації даних. Там наголосили, що оновлення інформації дозволить уникнути проблем у майбутньому.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Нафтогазу у Facebook.
Проблеми клієнтів зі старими даними
У газопостачальній компанії зазначили, що актуалізація даних є не просто формальністю, а основою якісного сервісу та ефективної взаємодії зі споживачами.
У Нафтогазі процес оновлення даних займає кілька хвилин і має важливе значення.
"Коли персональна інформація у вашому профілі актуальна, тоді все працює надійно та правильно", — наголосили у газопостачальній компанії.
Відповідна процедура потрібна для:
- правильного нарахування за спожите блакитне паливо;
- уникнення будь-яких проблем з документами;
- отримання актуальних даних за особовим рахунком;
- оперативного доступу до онлайн-сервісів та можливість передачі даних лічильника;
- коректного інформування.
Коли необхідна актуалізація даних
У компанії пояснили, коли саме клієнтам необхідно оновити дані. Серед основних причин актуалізації інформації:
- зміна прізвища клієнта;
- новий номер телефону чи електронної адреси;
- зміна паспортних даних;
- виявлення невідповідностей даних профілю у системі ГК "Нафтогаз України".
Для актуалізації даних громадяни мають пройти ідентифікацію. Необхідно на сайті обрати пункт "Актуалізація даних" та заповнити потрібну інформацію.
"Не відкладайте і перевірте свої дані в особистому кабінеті на my.gas.ua. Це швидко, зручно і важливо", — додали у компанії.
Раніше ми писали, що український уряд продовжив дію тарифу на електроенергію до кінця жовтня поточного року. Таким чином вартість 1 кВт-год надалі становитиме 4,32 грн.
Також ми розповідали, що клієнтам Нафтогазу передбачені щомісячні знижки. Ті, хто хоче скористатися відповідним бонусом, мають вчасно сплатити за газ.
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