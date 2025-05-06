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Нафтогаз рекомендував оновити дані — які загрожують проблеми

6 травня 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Оновлення даних — Нафтогаз зробив важливе попередження
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У ГК "Нафтогаз України" звернулись до споживачів природного газу із поясненням щодо необхідності актуалізації даних. Там наголосили, що оновлення інформації дозволить уникнути проблем у майбутньому.  

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Нафтогазу у Facebook.

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Проблеми клієнтів зі старими даними

У газопостачальній компанії зазначили, що актуалізація даних є не просто формальністю, а основою якісного сервісу та ефективної взаємодії зі споживачами.

У Нафтогазі процес оновлення даних займає кілька хвилин і має важливе значення.

"Коли персональна інформація у вашому профілі актуальна, тоді все працює надійно та правильно", — наголосили у газопостачальній компанії.

 

нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Відповідна процедура потрібна для:

  • правильного нарахування за спожите блакитне паливо;
  • уникнення будь-яких проблем з документами;
  • отримання актуальних даних за особовим рахунком;
  • оперативного доступу до онлайн-сервісів та можливість передачі даних лічильника;
  • коректного інформування.

Коли необхідна актуалізація даних

У компанії пояснили, коли саме клієнтам необхідно оновити дані. Серед основних причин актуалізації інформації:

  • зміна прізвища клієнта;
  • новий номер телефону чи електронної адреси;
  • зміна паспортних даних;
  • виявлення невідповідностей даних профілю у системі ГК "Нафтогаз України".

Для актуалізації даних громадяни мають пройти ідентифікацію. Необхідно на сайті обрати пункт "Актуалізація даних" та заповнити потрібну інформацію.

"Не відкладайте і перевірте свої дані в особистому кабінеті на my.gas.ua. Це швидко, зручно і важливо", — додали у компанії.

Раніше ми писали, що український уряд продовжив дію тарифу на електроенергію до кінця жовтня поточного року. Таким чином вартість 1 кВт-год надалі становитиме 4,32 грн.

Також ми розповідали, що клієнтам Нафтогазу передбачені щомісячні знижки. Ті, хто хоче скористатися відповідним бонусом, мають вчасно сплатити за газ. 

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