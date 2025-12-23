Відео
Ощадбанк надасть пенсіонерам допомогу на оплату комуналки

Дата публікації: 23 грудня 2025 06:01
Ощадбанк надасть пенсіонерам допомогу на оплату комунальних послуг — деталі акції
Чоловік та жінка за комп'ютером / Фото: Freepik

Клієнти державного "Ощадбанку", які є пенсіонерами, можуть долучитися до акції з надання коштів на сплату комунальних послуг. Такою можливістю громадяни можуть скористатися до 15 березня 2026 року.

Про це йдеться в матеріалах держфінустанови.

Читайте також:

Що відомо про допомогу на комуналку для клієнтів Ощадбанку

Як зазначається, Ощадбанк здійснює щомісячний розіграш 40 призів у вигляді грошових сум у 5 тис. грн, щоб підтримати пенсіонерів у сплаті комунальних послуг.

Долучитися до акції можуть клієнти, які отримують пенсійні виплати на карти міжнародної платіжної системи Mastercard. А саме є держателями банківських платіжних карток для виплати пенсії, наступного типу:

  • Standard Mastercard;
  • MC Debit Standard;
  • MC World;
  • MC Debit World.

Як пенсіонерам долучитися до акційної програми

За інформацією фінустанови, для участі в акції громадяни повинні дотриматися наступних умов:

  • мати відкриту пенсійну карту, видану Ощадбанком;
  • здійснити оплату будь-яких товарів чи послуг картою на суму від 500, грн із ПДВ одним платежем в торговельно-сервісних підприємствах або онлайн.

У банку додають, що дані про кожну транзакцію учасників заноситимуться автоматично до бази акції. 

Визначення переможців розіграшу на підставі бази акції відбуватиметься шляхом здійснення випадкової вибірки за допомогою сайту в інтернеті не пізніше останнього числа кожного місяця. Протягом трьох робочих днів від дати інформування переможців організатор передасть список виконавцю.

Акція триватиме до 15 березня 2026 року включно на території України, за винятком окупованих та тих, де ведуться бойові дії або є реальна загроза їх ведення.

"Якщо переможець акції не має можливості/бажання отримати та/або скористатися заохоченням з причин, які не залежать від організатора/партнера/виконавця, організатор/партнер/виконавець не сплачують такому переможцю акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання заохочення", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, як працюватимуть у різдвяно-новорічні свята банки та фінансова система. Зокрема, відомо графік роботи Ощадбанку.  

Також ми розповідали, що Ощадбанк не надає можливості для клієнтів отримувати картки дистанційно. Навіть, якщо це зробити онлайн щодо деяких карт, то все одно необхідно особисто звернутися до відділення, щоб її забрати.  

комунальні послуги Ощадбанк гроші банки пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
