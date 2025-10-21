ПриватБанк дав важливі рекомендації деяким клієнтам на випадок вимкнення світла

Розрахунок картою через термінал. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" поінформували, як не втрачати продажі та активно здійснювати розрахунки за відсутності електроенергії. У фінустанові підготували рекомендації, як продовжувати приймати оплати картами.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Оплата через термінали ПриватБанку, коли є резервне живлення

Як пояснюють у банку, в Україні на тлі нових відключень електроенергії через обстріли постала необхідність збереження сервісу оплати в торгових точках на належному рівні. Магазини можуть перейти на готівку, однак такий підхід може скоротити продажі.

Зокрема, щоб приймати оплату карткою, якщо в магазині є резервні джерела живлення, можна, відновивши зв’язок із POS-терміналом. У банку зауважують, що під час вимкнення електроенергії деякі станції мобільних операторів можуть не мати живлення. Через це зв’язку може не бути, навіть якщо в POS-терміналі є батарея або підключений до резервного живлення.

Для того, щоб спробувати відновити зв’язок, необхідно:

перезавантажити термінал;

спробувати підключити до іншого каналу;

замінити SIM-карту.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як розраховуватися за відсутності резервного джерела живлення

За інформацією банку, також бізнес-клієнтам можна приймати оплату за картою через QR-код, смартфон чи надавши кредит. А саме:

Використання смартфона замість термінала

За відсутності світла та зарядженого телефона — він може слугувати POS-терміналом. Для цього потрібно лише завантажити застосунок "Термінал" на iOS або Android, та зареєструватися.

Розрахунок по QR-коду

Бізнес-клієнти можуть сформувати QR-код у Telegram-боті. Після цього достатньо буде лише натиснути "QR для сплати" та ввести мерчант термінала. Також QR можна роздрукувати на термопапері з POS-термінала чи надавати зі смартфона.

Змінення оплати через LiqPay

Для такого виду розрахунку необхідно створити платіж (інвойс) в особистому кабінеті та відправити клієнту через e-mail.

Розрахунок через оплату частинами

Окрім того, можна створювати платежі з послугою "Оплата частинами" зі смартфона. Сервіс доступний у Telegram-боті та особистому кабінеті.

"Беремо і дбаємо про те, щоб ваш бізнес працював стабільно — за будь-яких обставин", — додали у фінустанові.

