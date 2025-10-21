Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відключення світла — у ПриватБанку дали важливі рекомендації

Відключення світла — у ПриватБанку дали важливі рекомендації

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 08:04
ПриватБанк дав важливі рекомендації деяким клієнтам на випадок вимкнення світла
Розрахунок картою через термінал. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" поінформували, як не втрачати продажі та активно здійснювати розрахунки за відсутності електроенергії. У фінустанові підготували рекомендації, як продовжувати приймати оплати картами.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Оплата через термінали ПриватБанку, коли є резервне живлення 

Як пояснюють у банку, в Україні на тлі нових відключень електроенергії через обстріли постала необхідність збереження сервісу оплати в торгових точках на належному рівні. Магазини можуть перейти на готівку, однак такий підхід може скоротити продажі.

Зокрема, щоб приймати оплату карткою, якщо в магазині є резервні джерела живлення, можна, відновивши зв’язок із POS-терміналом. У банку зауважують, що під час вимкнення електроенергії деякі станції мобільних операторів можуть не мати живлення. Через це зв’язку може не бути, навіть якщо в POS-терміналі є батарея або підключений до резервного живлення. 

Для того, щоб спробувати відновити зв’язок, необхідно:

  • перезавантажити термінал;
  • спробувати підключити до іншого каналу;
  • замінити SIM-карту.
ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як розраховуватися за відсутності резервного джерела живлення

За інформацією банку, також бізнес-клієнтам можна приймати оплату за картою через QR-код, смартфон чи надавши кредит. А саме:

  • Використання смартфона замість термінала

За відсутності світла та зарядженого телефона — він може слугувати POS-терміналом. Для цього потрібно лише завантажити застосунок "Термінал" на iOS або Android, та зареєструватися.

  • Розрахунок по QR-коду

Бізнес-клієнти можуть сформувати QR-код у Telegram-боті. Після цього достатньо буде лише натиснути "QR для сплати" та ввести мерчант термінала. Також QR можна роздрукувати на термопапері з POS-термінала чи надавати зі смартфона.

  • Змінення оплати через LiqPay

Для такого виду розрахунку необхідно створити платіж (інвойс) в особистому кабінеті та відправити клієнту через e-mail.

  • Розрахунок через оплату частинами

Окрім того, можна створювати платежі з послугою "Оплата частинами" зі смартфона. Сервіс доступний у Telegram-боті та особистому кабінеті.

"Беремо і дбаємо про те, щоб ваш бізнес працював стабільно — за будь-яких обставин", — додали у фінустанові.

Раніше ми розповідали про тарифи на міжнародні перекази у ПриватБанку. Зокрема, переказ з карти на міжнародну карту через застосунок є удвічі дешевшим (розмір комісії — 1%).  

Також писали, що клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати до 50 тис. грн. Для цього необхідно здійснити оплату картою Mastercard Business на суму 10 тис. грн. 

ПриватБанк електроенергія банки грошові перекази банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації