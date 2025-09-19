Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата послуг у Приват24 — як клієнтам заощадити на комісіях

Оплата послуг у Приват24 — як клієнтам заощадити на комісіях

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 07:01
Автоплатежі у Приват24 — як клієнтам не переплачувати за послуги
Смартфон із Приват24 у руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися послугою налаштування автоплатежів у мобільному застосунку, що дозволить заощаджувати власний бюджет. Відомо, які є різновиди автоматичної оплати, умови та які діють тарифи у 2025 році.

Про це йдеться на офіційному порталі фінустанови.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про автоплатежі у Приват24 

Як зазначають у банку, можливість налаштування автоплатежів у Приват24 дає змогу встановити коли, кому та скільки необхідно платити. Такий сервіс робить життя клієнтів не тільки зручним, а й більш заощадливим, оскільки комісія менша, ніж у разі здійснення окремої оплати.

Автоплатежі різняться за типом, періодичністю, сумою та одержувачами. Зокрема, клієнти можуть налаштувати списання коштів:

  1. За послуги — допоможе оплачувати їх вчасно, без зайвої витрати часу (зокрема, можна налаштувати для батьків чи людей похилого віку).
  2. На оплату мобільного — кошти можуть списуватися у певну дату.
  3. Здійснення переказу на картку — знадобиться у разі необхідності перерахунку певних сум коштів дітям чи іншим отримувачам.
  4. Як переказ зарплати чи пенсії з карти іншого банку — такий спосіб підійде, якщо більш зручно користуватися іншою карткою.
  5. На поповнення рахунку "Кредит готівкою" — це дозволить сплачувати кредит вчасно.

Які діють тарифи на послугу у 2025 році

Зокрема, з власних коштів карти "Універсальна" на картку Універсальна"/"Універсальна Gold", преміальну картку, "Інтернет-картку" комісії немає. Тариф на "Карту для виплат" становить 0,5% (максимально 50 грн). Його стягують з одержувача за нецільове поповнення. На поповнення мобільного телефону з такої карти, а також з кредитних коштів тариф становитиме:

  • якщо сума платежу 0,01-100,00 грн — 2,00 грн;
  • якщо сума платежу від 100,01 грн — 4,00 грн.

У разі платежу з кредитних коштів карти "Універсальна" на картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" — 3%. Якщо на "Картку для виплат", то 3% та додатково 0,5% (максимально 50 грн) стягують з одержувача за нецільове поповнення.  

ПриватБанк
Комісії. Джерело: ПриватБанк


Дізнатися про те, чи платіж проведено, можна у повідомленні, що надійде на мобільний телефон, або в Приват24. За необхідності можна замовити квитанцію про оплату.

ПриватБанк
Тарифи. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, які діють обмеження на зняття готівки з карти ПриватБанку. Ліміти суттєво різняться залежно від способу видачі грошей. 

Також ми розповідали про правила оренди банківських сейфів ПриватБанку у 2025 році. Така послуга актуальна у період воєнного стану, оскільки дозволить зберегти різні цінності.  

ПриватБанк гроші банки Приват24 послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації