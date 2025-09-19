Автоплатежі у Приват24 — як клієнтам не переплачувати за послуги

Смартфон із Приват24 у руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися послугою налаштування автоплатежів у мобільному застосунку, що дозволить заощаджувати власний бюджет. Відомо, які є різновиди автоматичної оплати, умови та які діють тарифи у 2025 році.

Про це йдеться на офіційному порталі фінустанови.

Що треба знати про автоплатежі у Приват24

Як зазначають у банку, можливість налаштування автоплатежів у Приват24 дає змогу встановити коли, кому та скільки необхідно платити. Такий сервіс робить життя клієнтів не тільки зручним, а й більш заощадливим, оскільки комісія менша, ніж у разі здійснення окремої оплати.

Автоплатежі різняться за типом, періодичністю, сумою та одержувачами. Зокрема, клієнти можуть налаштувати списання коштів:

За послуги — допоможе оплачувати їх вчасно, без зайвої витрати часу (зокрема, можна налаштувати для батьків чи людей похилого віку). На оплату мобільного — кошти можуть списуватися у певну дату. Здійснення переказу на картку — знадобиться у разі необхідності перерахунку певних сум коштів дітям чи іншим отримувачам. Як переказ зарплати чи пенсії з карти іншого банку — такий спосіб підійде, якщо більш зручно користуватися іншою карткою. На поповнення рахунку "Кредит готівкою" — це дозволить сплачувати кредит вчасно.

Які діють тарифи на послугу у 2025 році

Зокрема, з власних коштів карти "Універсальна" на картку Універсальна"/"Універсальна Gold", преміальну картку, "Інтернет-картку" комісії немає. Тариф на "Карту для виплат" становить 0,5% (максимально 50 грн). Його стягують з одержувача за нецільове поповнення. На поповнення мобільного телефону з такої карти, а також з кредитних коштів тариф становитиме:

якщо сума платежу 0,01-100,00 грн — 2,00 грн;

якщо сума платежу від 100,01 грн — 4,00 грн.

У разі платежу з кредитних коштів карти "Універсальна" на картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" — 3%. Якщо на "Картку для виплат", то 3% та додатково 0,5% (максимально 50 грн) стягують з одержувача за нецільове поповнення.

Комісії. Джерело: ПриватБанк



Дізнатися про те, чи платіж проведено, можна у повідомленні, що надійде на мобільний телефон, або в Приват24. За необхідності можна замовити квитанцію про оплату.

Тарифи. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, які діють обмеження на зняття готівки з карти ПриватБанку. Ліміти суттєво різняться залежно від способу видачі грошей.

Також ми розповідали про правила оренди банківських сейфів ПриватБанку у 2025 році. Така послуга актуальна у період воєнного стану, оскільки дозволить зберегти різні цінності.