Знищене відділення Нової пошти: як дізнатися, чи вціліла ваша посилка

Відділення Нової пошти.Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ворожих ударів у Києві було знищено відділення №6 Нової пошти та пошкоджено сортувальне депо компанії. Частина відправлень постраждала, а вцілілі посилки вже переміщують на іншу локацію. Клієнтам доступна актуальна інформація про статус відправлень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Що буде з посилками

Внаслідок російської атаки в Києві було повністю знищено відділення №6 Нової пошти, а також пошкоджено сортувальне депо компанії.

Частина вантажу була знищена. Водночас вцілілі посилки Нова пошта вже переміщує на іншу локацію, щоб продовжити їхню обробку та доставку.

Інформацію про подальше місце отримання таких відправлень клієнти отримають додатково. Компанія також задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати затримки з доставкою.

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Як дізнатися статус посилки

Клієнтам, які очікують посилку через Київ, варто перевірити актуальний статус відправлення за номером експрес-накладної.

Це можна зробити двома способами:

у мобільному застосунку Нової пошти; на офіційному сайті компанії у розділі відстеження посилок.

Якщо відправлення вціліло, після переміщення на іншу локацію в системі має оновитися інформація про його подальший маршрут. Тому клієнтам варто стежити за статусом посилки в застосунку або на сайті та чекати повідомлення від Нової пошти.

Якщо ж відправлення було знищене внаслідок атаки, компанія повідомила про компенсацію його оголошеної цінності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нова пошта компенсує знищені під час атак посилки. Розмір компенсації залежить від оголошеної цінності відправлення, яку вказав клієнт під час оформлення. Якщо посилка була знищена, клієнту важливо знати, на яку виплату він може розраховувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Нова пошта змінила правила роботи під час повітряних тривог. Під час сигналу небезпеки роботу відділень, терміналів і сортувальних центрів можуть призупиняти. Через це терміни обробки та доставки посилок можуть змінюватися.