Посилка Нової пошти загубилася або затримується: як діяти українцям, щоб не зазнати збитків

Працівник Нової пошти, вивіска Нової пошти. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Посилка вже давно мала приїхати, але її статус не змінюється, а повідомлення про доставку так і не надходить. З такою ситуацією стикаються чимало українців. Якщо відправлення "зависло" у дорозі, не поспішайте панікувати.

Як перевірити його місцезнаходження та коли вже варто звертатися до оператора, повідомляє Телеграф, передає Новини.LIVE.

Що робити, якщо посилка довго не рухається

У компанії радять насамперед перевірити статус відправлення за допомогою сервісу онлайн-відстеження. Для цього достатньо ввести номер експрес-накладної на сайті Нової пошти.

Також відстежувати всі свої відправлення можна через мобільний застосунок Nova Post.

Де шукати старі відправлення

Якщо посилка була оформлена давно і зникла зі списку активних, це не означає, що інформація про неї втрачена. У Новій пошті пояснюють, що в оновленому застосунку всі дані про відправлення зберігаються протягом 90 днів. Переглянути їх можна у розділі "Архівні посилки" на головному екрані.

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Коли потрібно звертатися до оператора

Якщо посилку відправили через поштомат і вона тривалий час не змінює статус або не рухається маршрутом доставки, у компанії радять звернутися до служби підтримки. Для цього потрібно:

підготувати повний номер експрес-накладної;

написати слово "Оператор" у чаті підтримки.

Фахівці перевірять інформацію щодо конкретного відправлення та повідомлять про його статус.

Чому виникають затримки

У Новій пошті нагадують, що частина затримок пов'язана з безпековою ситуацією в Україні. Росія регулярно атакує логістичну інфраструктуру, зокрема поштові термінали, а також пошкоджує обладнання внаслідок ракетних і дронових ударів. Через це окремі маршрути можуть працювати повільніше, ніж зазвичай.

Нова пошта запровадила акцію для міжнародних відправлень

Нова пошта тимчасово звільнить частину міжнародних відправлень до США від митних платежів. Скористатися такою можливістю зможуть відправники, які оформлюватимуть посилки з України до США та оберуть себе платником мита. Акція діятиме з 24 липня до 1 вересня 2026 року. Водночас якщо митні платежі в експрес-накладній покладені на одержувача, їх нараховуватимуть за правилами Митної служби США.