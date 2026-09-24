Разрушенное отделение Новой почты: как узнать, сохранилась ли ваша посылка

Отделение Новой почты. Фото: Новости.LIVE

В результате вражеских ударов в Киеве было уничтожено отделение №6 Новой почты и повреждено сортировочное депо компании. Часть отправлений пострадала, а уцелевшие посылки уже перемещают на другой объект. Клиентам доступна актуальная информация о статусе отправлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Что будет с посылками

В результате российской атаки в Киеве было полностью уничтожено отделение №6 Новой почты, а также повреждено сортировочное депо компании.

Часть груза была уничтожена. В то же время Новая почта уже перемещает уцелевшие посылки на другой объект, чтобы продолжить их обработку и доставку.

Информацию о дальнейшем месте получения таких отправлений клиенты получат дополнительно. Компания также задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать задержки с доставкой.

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Как узнать статус посылки

Клиентам, ожидающим посылку через Киев, следует проверить актуальный статус отправления по номеру экспресс-накладной.

Это можно сделать двумя способами:

в мобильном приложении Новой почты; на официальном сайте компании в разделе отслеживания посылок.

Если отправление уцелело, после перемещения в другую локацию в системе должна обновиться информация о его дальнейшем маршруте. Поэтому клиентам стоит следить за статусом посылки в приложении или на сайте и ждать уведомления от Новой почты.

Если же отправление было уничтожено в результате атаки, компания сообщила о компенсации его заявленной стоимости.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Новая почта компенсирует уничтоженные во время атак посылки. Размер компенсации зависит от заявленной стоимости отправления, которую указал клиент при оформлении. Если посылка была уничтожена, клиенту важно знать, на какую выплату он может рассчитывать.

Также Новини.LIVE сообщали, что Новая почта изменила правила работы во время воздушных тревог. Во время сигнала опасности работа отделений, терминалов и сортировочных центров может быть приостановлена. Из-за этого сроки обработки и доставки посылок могут меняться.