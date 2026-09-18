Нова пошта вводить нові правила безпеки: що зміниться для клієнтів

Відділення Нової Пошти. Фото: Новини.LIVE

Повітряні тривоги впливатимуть на роботу поштової та логістичної інфраструктури в Україні ще жорсткіше. Нова пошта змінює порядок роботи під час сигналів небезпеки: відділення, термінали та сортувальні центри зупинятимуться незалежно від типу загрози, а працівники й клієнти переходитимуть в укриття. Компанія також запускає власну систему моніторингу, яка дозволить реагувати на небезпеку ще до офіційного оголошення тривоги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

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Що зміниться у роботі Нової пошти

Під час повітряної тривоги Нова пошта повністю зупинятиме робочі процеси на своїх об'єктах. Нові правила поширюються на відділення, термінали, сортувальні центри та інші логістичні майданчики компанії.

Йдеться про будь-який тип загрози, через який оголошено повітряну тривогу. Працівники повинні припинити роботу та перейти до укриття.

Для клієнтів це означає, що під час тривоги операції з посилками можуть бути тимчасово недоступними. Якщо людина прийде у відділення саме в цей момент, їй доведеться дочекатися завершення небезпеки та відновлення роботи.

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Роботу можуть зупинити ще до оголошення тривоги

Окремо компанія запускає власну систему моніторингу загроз. Вона аналізуватиме інформацію про потенційну небезпеку та дозволить "Новій пошті" реагувати до офіційного оголошення повітряної тривоги.

Таким чином, робота конкретного об'єкта може бути призупинена ще до появи офіційного сигналу. Для клієнтів це означає, що статус роботи відділення або логістичного об'єкта може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Як Нова пошта планує відновлювати роботу

Після завершення небезпеки компанія планує використовувати заздалегідь підготовлені сценарії для швидкого відновлення роботи. Зокрема, можуть залучатися додаткові працівники, перерозподілятися навантаження між об'єктами та змінюватися логістичні маршрути.

Компанія також розподіляє логістичні операції між різними майданчиками. Це має допомогти швидше відновлювати доставку, якщо один із об'єктів тимчасово не працюватиме. Це має допомогти зменшити залежність від окремих об'єктів та підтримувати роботу логістичної мережі навіть у разі проблем на одному з майданчиків.

Водночас детальну інформацію про розташування таких об'єктів, резервні маршрути та розподіл запасів компанія не розкриває з міркувань безпеки.

Скільки компанія втратила через обстріли

Зміни відбуваються на тлі атак на логістичну інфраструктуру. За даними Forbes, за перші чотири місяці 2026 року "Нова пошта" оцінювала збитки від обстрілів у 325 млн грн.

У першому півріччі 2026 року група Nova доставила 254,4 млн відправлень, а її виторг зріс на 32% — до 32,5 млрд грн.

За січень–червень компанія інвестувала понад 1,5 млрд грн у розвиток, зокрема у безпеку, модернізацію логістичних об'єктів та енергонезалежність.

Для клієнтів головна зміна полягає в тому, що під час повітряної тривоги робота об'єктів Нової пошти припинятиметься незалежно від типу загрози. Крім того, через власну систему моніторингу компанія зможе призупинити роботу ще до офіційного сигналу, якщо буде зафіксована небезпека.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Укрпошта змінила тарифи на доставку. Для жителів сіл скасували доплату 45 грн за доставку пересувними відділеннями, а кур’єрська доставка подорожчала на 5 грн — до 50 грн. Також посилки до поштоматів Укрпошти можна отримувати без додаткової плати.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки Нова пошта компенсує за посилку, знищену під час атаки. Компанія відшкодовує оголошену цінність відправлення, яку клієнт вказав під час оформлення посилки. Для відправлень до 30 кг максимальна оголошена цінність становить 1 млн грн, а для важчих посилок — до 5 млн грн.