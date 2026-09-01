Нова пошта компенсує знищені посилки: яку суму можна отримати

Працівники Нової Пошти. Фото: УНІАН

Російські атаки на об'єкти Нової пошти можуть призводити не лише до пошкодження інфраструктури, а й до втрати відправлень. У таких випадках клієнтам компенсують вартість знищених посилок. Сума виплати залежить від того, яку оголошену цінність відправник вказав під час оформлення відправлення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

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Скільки можна отримати за знищену посилку

Якщо посилку знищено внаслідок російської атаки, "Нова пошта" компенсує її оголошену цінність. Мінімальна сума, яку можна вказати під час оформлення відправлення, становить 1 гривню.

Для посилок вагою до 30 кг максимальна оголошена цінність становить 1 мільйон гривень. Для відправлень вагою понад 30 кг — до 5 мільйонів гривень. За великої оголошеної цінності компанія може попросити документи, які підтверджують вартість відправлення.

Що таке оголошена цінність

Це сума, яку відправник вказує під час оформлення посилки. Саме її "Нова пошта" бере за основу для розрахунку компенсації у разі втрати або знищення відправлення.

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Для нового товару оголошена цінність має відповідати сумі, яку за нього заплатили. Для вживаної речі вказується вартість, яку визначив сам відправник. Тому якщо дорогу річ відправили із символічною оголошеною цінністю, розраховувати на компенсацію її фактичної вартості не варто.

Скільки коштує оголосити вартість

За оголошену цінність до 500 гривень додаткова комісія не стягується — вона вже входить у тариф доставки. Якщо вартість відправлення перевищує 500 гривень, комісія становить 0,5% від оголошеної цінності. Наприклад, для посилки з оголошеною цінністю 5000 грн це буде 25 гривень.

Як дізнатися, що посилку знищено

Після знищення відправлення через бойові дії його статус у системі відстеження може змінитися на "втрачено внаслідок військових дій". Компанія повідомляє клієнтам інформацію про такі відправлення та деталі відшкодування. Актуальний статус посилки можна перевірити у мобільному застосунку або через систему відстеження "Нової пошти".

Що варто врахувати під час відправлення дорогої речі

Якщо посилка має високу вартість, важливо правильно вказати її оголошену ціну ще під час оформлення. Саме ця сума визначатиме розмір компенсації у разі знищення відправлення. Отже, для посилки до 30 кг максимальна сума, яку можна заявити, — 1 мільйон гривень, а для важчих відправлень — 5 мільйонів гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо посилка довго не рухається та не приходить повідомлення про доставку. Перевірити її місцезнаходження можна за номером експрес-накладної на сайті або в застосунку Нової пошти. Якщо статус тривалий час не змінюється, клієнту радять звернутися до оператора служби підтримки.

Також Новини.LIVE писали, що Нова пошта змінила графік роботи своїх відділень. Тепер у обласних центрах вони відкриваються о 08:00, щоб клієнти могли отримувати та відправляти посилки ще до початку робочого дня. Перевірити час роботи конкретного відділення можна на сайті або в застосунку Нової пошти.