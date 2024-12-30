Ощадбанк надає ветеранам гранти на бізнес — які умови

Відділення державного Ощадбанку. Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабмін України спростив умови надання грантів ветеранам, які хочуть розпочати власний бізнес. Відтепер, якщо отримувач гранту впродовж затвердженого терміну (три, п’ять або сім років) заплатить податки на суму отриманої допомоги, то зможе отримати новий грант.

Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник "Ощадбанку" Сергій Наумов.

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Гранти для ветеранів — що пропонує "Ощадбанк"

Наумов зазначив, що банк пропонує ветеранам різні умови співпраці, однак усе залежить від розміру гранту. Суми є такими:

до 250 тис. грн — отримати грант можуть як ветерани, так і члени їх родини. За умовами, підприємець після отримання коштів має створити одне робоче місце;

— отримати грант можуть як ветерани, так і члени їх родини. За умовами, підприємець після отримання коштів має створити одне робоче місце; до 500 тис. грн — можуть виплатити ветеранам та їхнім сім’ям за умови, що їм вдасться створити два робочих місця;

— можуть виплатити ветеранам та їхнім сім’ям за умови, що їм вдасться створити два робочих місця; до 1 млн грн — такі кошти надають ветеранам із зареєстрованим ФОП, якщо з моменту реєстрації сплив рік. Програма покриває 70% вартості проєкту, а отримувач гранту має створити чотири робочі місця.

Про що ще варто знати

В Україні продовжує працювати програма "єОселя", в рамках якої "Ощадбанк" надає військовим безвідсоткові кредити на купівлю квартири чи будинку. Особливість таких кредитів у тому, що нараховані відсотки сплачує не отримувач коштів, а місцеві адміністрації.

Станом на початку грудня 2024 року українці отримали таких кредитів на суму у понад 640 млн грн. Водночас сума компенсацій, нарахованих за пільговою іпотекою, є більшою за 8 млн грн.

Раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" планує ускладнити життя клієнтам, які відмовляються сплачувати податки. Відповідна ініціатива закладена у нову стратегічну програму банку до 2028 року.

Також нагадаємо, що Ощадбанк" почав виплачувати 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка". Але гроші вдасться отримати не усім клієнтам держустанови.