Ощадбанк за неправильно вимкнену послугу стягує комісію у 120 грн — деталі

Картка банку у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на стягнення комісії за сервіс смс-інформування, тоді як його тривалий час вже відключено у мобільному застосунку. Відомо, чому можуть стягуватися кошти.

Про це йдеться в одному зі звернень до банків на сайті "Мінфін".

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Проблеми з відключенням сервісу смс-інформування

Як зазначається, один з клієнтів звернувся до банку із проханням пояснити, чому відбувається автоматичне списання коштів за смс-повідомлення, коли послугу відключено вже тривалий час.

"Я пів року назад у додатку повідключав смс-сповіщення. Банк по сьогоднішній день нараховує за смс, хоча у додатку по всім карткам відключено (є скріни). Цей банк — це соціальний вампір! Не беріть тут нічого — некомпетентні співробітники, керівники та тарифи вище ніж у інших", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Плата за смс-банкінг в Ощадбанку

За інформацією банку, смс-сповіщення Ощадбанку є сервісом інформування щодо операцій, що здійснюються з рахунками. Клієнт завдяки йому завжди знає про поповнення або зняття коштів.

Однак смс-інформування платне — за відповідну послугу стягується по 10 гривень щомісяця, тобто за рік — 120 гривень.

Водночас, наявність підключеної послуги у застосунку "Ощад24" не є обов'язковим. Її можна вимкнути, а натомість підключити безкоштовні пуш-повідомлення у месенджерах: Telegram та Viber.

При цьому вимкнути послугу смс-банкінгу самотужки не вдасться. Для цього необхідно:

звернутися у відділення Ощадбанку;

написати спеціальну заяву.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, коли відбувається зняття комісії під час здійснення операцій через банкомат. На такі списання грошей з рахунків скаржаться клієнти.

Також у цьому банку розповіли, у скільки обходиться послуга з блокування/розблокування карток. Такий сервіс платний, і не всі клієнти про це знають.