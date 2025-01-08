Комиссия в Ощадбанке — когда взимают плату за снятие зарплаты с карт

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" в рамках действующих тарифов может взимать комиссию при снятии наличных с зарплатной карты через банкомат. Размер зависит от ряда факторов.

Об этом говорится в ответе на странице "Ощадбанка" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Комиссия за снятие наличных с зарплатных карт Ощадбанка

Как говорится в комментарии клиента банка, он столкнулся со списанием комиссии при снятии средств заработной платы через банкомат. В первый день не смог снять более 20 тыс. гривен из-за лимита, а на следующий день за такую же сумму банк выставил комиссию в 108 гривен.

"Почему при снятии наличных в банкомате с зарплатной карты Ощад с меня взимается комиссия(?) Вчера я хотел снять 40 тыс. гривен, не дало. Снял только 20. Сегодня в том же банкомате захотел снять еще 20 тыс. гривен, то захотело комиссию 108 гривен", — говорится в сообщении в соцсети.

Когда возможно списание платы за услугу снятия наличных

Представитель Ощадбанка отметил, что наличие или отсутствие комиссии предусмотрены условиями и тарифами финучреждения, с которыми можно ознакомиться:

на странице банка;

через чат-бот;

через звонок в контакт-центр;

в отделении банка.

Размер комиссии зависит от типа карты, выданной клиенту, а также тарифного пакета, по которому она была выпущена.

Также по каждой карте есть возможность снять определенную сумму без комиссии. В частности, в Mastercard Word Debit в месяц разрешается снять 50 тыс. гривен без удержания дополнительной комиссии. Кроме этого, деньги можно дважды в месяц снять в кассе банка до 100 тыс. гривен без комиссии, предоставив документ, удостоверяющий личность.

"Узнать размер лимита для снятия в банкомате без удержания дополнительной комиссии вы можете в чат-боте или по звонку в контакт-центр 0800-210-800", — заявили в банке.

В частности, на портале банка отмечается, что по тарифу "Мой счет" на бесплатное снятие наличных в банкоматах порог снижен до 10 тыс. гривен. За превышение лимита — 1.00% + 5 гривен.

В целом в Ощадбанке разрешается снятие наличных в сумме до 50 тыс. гривен в сутки, однако не более чем 20 тыс. гривен за один подход.

Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка, несмотря на блокировку счетов, в дальнейшем списывают комиссию за абонентское обслуживание. Такими историями делятся украинцы в сети.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке ветеранам доступны грантовые программы. В частности, деньги до 250 тыс. грн могут взять даже члены их семей на открытие бизнеса.