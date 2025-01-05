Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк стягує комісію із заблокованих рахунків — деталі arrow

Ощадбанк стягує комісію із заблокованих рахунків — деталі

5 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк блокує рахунки, надалі стягуючи комісії — деталі скарги
Картки в руках. Фото: Facebook/Ощадбанк
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтка державного "Ощадбанку" розповіла про блокування рахунків за два тижні до новорічних свят у зв'язку з фінмоніторингом. Попри успішне проходження перевірки, блокування досі не зняли, натомість зняли комісію за абонентське обслуговування.

Таке повідомлення з'явилося на сайті "Мінфін", де можна залишати звернення до банків.

Читайте також:

Блокування карток Ощадбанку без пояснень

Як зазначила клієнтка, 13 грудня спрацювало обмеження по всіх рахунках банку та блокування на всі операції. Жінка тривалий час займалася тим, щоб відновити доступ до коштів. При цьому навіть у самому банку не одразу змогли дати пояснення, з чим саме пов'язане обмеження. Зокрема, на гарячій лінії порадили звернутись з паспортом у відділення та пройти ідентифікацію. Також персональний менеджер дала запит щодо фінмоніторингу, де порадили звернутись до служби безпеки, а та перенаправила знов на фінмоніторинг на перевірку.

"Тому я одразу, як мені дали відповідь, приїхала на відділення і надала оператору всі необхідні документи, (виписку ФОП, квитанцію про сплату податків, і т.д., заяву про зняття обмеження, лист пояснення). Також пройшла ідентифікацію, сказали, очікуйте", — повідомила вона.

Після чого персональному менеджеру клієнтки надійшла відповідь від фінмоніторингу про успішно пройдену перевірку, що ризиків з її боку не виявили, все гаразд із документами. Рахунки пообіцяли невдовзі розблокувати.

Минуло два тижні, обмеження досі не зняли, натомість списали комісію за абонентське обслуговування.

"І ніякої більше відповіді немає. Оператор писала на фінмон, але каже, що їй так і не відповідають більше. Вже знімається абонплата за смс в мінус. Я не можу користуватись рахунками, і ніхто не може пояснити, чому так довго не знімають обмеження", —  повідомила клієнтка.

Жінка збирається писати скаргу до Національного банку.

Кому загрожує фінансовий моніторинг

В Україні під час воєнного стану банки проводять фінансовий моніторинг з метою виявлення незаконних операцій з відмивання доходів, запобігання фінансуванню тероризму, розповсюдження зброї масового знищення. Також фінустанови ініціюють перевірки, щоб виявити неплатників податків. Підозрілими можуть бути такі ситуації:

  • збільшення кількості операцій за аналогічний проміжок часу;
  • отримання регулярних переказів від різних фізосіб;
  • регулярне нарахування відправлень одній і тій же фізособі;
  • здійснення великих за обсягом зарахувань готівкових коштів через термінали;
  • невідповідність витрат обсягу офіційного прибутку.

Раніше ми писали, що Ощадбанк пропонує ветеранам різні умови співпраці. Зокрема, суму гранту до 250 тис. грн можуть отримати ветерани та члени їхніх родин.

Також Ощадбанк" виплачує по 1 тис. гривень за державною програмою "Зимова єПідтримка". Проте виплати доступні не всім клієнтам.

Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:25 В Україні змінили правила виїзду за кордон для контрактників

10:24 Завтра в Одесі нестимуть службу посилені наряди поліції

10:04 США та Британія атакували єменських хуситів, — ЗМІ

09:57 У ВМС ЗСУ повідомили, скільки ворожих кораблів у Чорному морі

09:46 Скільки дронів збила ППО вночі — звіт Повітряних сил

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

09:26 Вчені відкрили нову групу крові в людей — чим відрізняється

09:11 Українці масово інвестують в облігації — скільки вклали у 2024

09:09 У РФ пожалілися на чергову атаку дронів

08:52 У Києві бармен купила медичну довідку, її викрили — рішення суду

10:25 В Україні змінили правила виїзду за кордон для контрактників

10:24 Завтра в Одесі нестимуть службу посилені наряди поліції

10:04 США та Британія атакували єменських хуситів, — ЗМІ

09:57 У ВМС ЗСУ повідомили, скільки ворожих кораблів у Чорному морі

09:46 Скільки дронів збила ППО вночі — звіт Повітряних сил

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

09:26 Вчені відкрили нову групу крові в людей — чим відрізняється

09:11 Українці масово інвестують в облігації — скільки вклали у 2024

09:09 У РФ пожалілися на чергову атаку дронів

08:52 У Києві бармен купила медичну довідку, її викрили — рішення суду

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла