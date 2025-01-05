Ощадбанк блокує рахунки, надалі стягуючи комісії — деталі скарги

Картки в руках. Фото: Facebook/Ощадбанк

Клієнтка державного "Ощадбанку" розповіла про блокування рахунків за два тижні до новорічних свят у зв'язку з фінмоніторингом. Попри успішне проходження перевірки, блокування досі не зняли, натомість зняли комісію за абонентське обслуговування.

Таке повідомлення з'явилося на сайті "Мінфін", де можна залишати звернення до банків.

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Як зазначила клієнтка, 13 грудня спрацювало обмеження по всіх рахунках банку та блокування на всі операції. Жінка тривалий час займалася тим, щоб відновити доступ до коштів. При цьому навіть у самому банку не одразу змогли дати пояснення, з чим саме пов'язане обмеження. Зокрема, на гарячій лінії порадили звернутись з паспортом у відділення та пройти ідентифікацію. Також персональний менеджер дала запит щодо фінмоніторингу, де порадили звернутись до служби безпеки, а та перенаправила знов на фінмоніторинг на перевірку.

"Тому я одразу, як мені дали відповідь, приїхала на відділення і надала оператору всі необхідні документи, (виписку ФОП, квитанцію про сплату податків, і т.д., заяву про зняття обмеження, лист пояснення). Також пройшла ідентифікацію, сказали, очікуйте", — повідомила вона.

Після чого персональному менеджеру клієнтки надійшла відповідь від фінмоніторингу про успішно пройдену перевірку, що ризиків з її боку не виявили, все гаразд із документами. Рахунки пообіцяли невдовзі розблокувати.

Минуло два тижні, обмеження досі не зняли, натомість списали комісію за абонентське обслуговування.

"І ніякої більше відповіді немає. Оператор писала на фінмон, але каже, що їй так і не відповідають більше. Вже знімається абонплата за смс в мінус. Я не можу користуватись рахунками, і ніхто не може пояснити, чому так довго не знімають обмеження", — повідомила клієнтка.

Жінка збирається писати скаргу до Національного банку.

Кому загрожує фінансовий моніторинг

В Україні під час воєнного стану банки проводять фінансовий моніторинг з метою виявлення незаконних операцій з відмивання доходів, запобігання фінансуванню тероризму, розповсюдження зброї масового знищення. Також фінустанови ініціюють перевірки, щоб виявити неплатників податків. Підозрілими можуть бути такі ситуації:

збільшення кількості операцій за аналогічний проміжок часу;

отримання регулярних переказів від різних фізосіб;

регулярне нарахування відправлень одній і тій же фізособі;

здійснення великих за обсягом зарахувань готівкових коштів через термінали;

невідповідність витрат обсягу офіційного прибутку.

Раніше ми писали, що Ощадбанк пропонує ветеранам різні умови співпраці. Зокрема, суму гранту до 250 тис. грн можуть отримати ветерани та члени їхніх родин.

Також Ощадбанк" виплачує по 1 тис. гривень за державною програмою "Зимова єПідтримка". Проте виплати доступні не всім клієнтам.