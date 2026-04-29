Зняття пенсій з карт Ощадбанку під загрозою: що важливо знати

Зняття пенсій з карт Ощадбанку під загрозою: що важливо знати

Дата публікації: 29 квітня 2026 06:01
Деякі пенсіонери мають проблеми з отриманням коштів в Ощадбанку
Банкомат, відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Деякі пенсіонери стикаються з труднощами під час здійснення фінансових операцій у банкоматах державного "Ощадбанку". Прилади можуть давати збої, а процедура повернення може виявитися ускладненою.

Про це йдеться на сайті "Мінфін" у розділі "Відгуки", передають Новини.LIVE

Труднощі зі зняттям пенсії в банкоматах Ощадбанку

Про проблему у функціонуванні банкомата Ощадбанку розповіла одна з клієнток фінустанови: прилад списав з рахунку необхідну суму без видачі.

Сама процедура повернення коштів банком виявилась суттєво ускладненою, адже через невідомі причини проблему в досудовому порядку банк не може вирішити. Громадянка зазначила, що тепер залишається звертатися до суду.  

"Хочу попередити всіх клієнтів Ощадбанку про кричущу ситуацію. 5 березня 2026 року я намагалася зняти пенсію в банкоматі Ощадбанку. Банкомат гроші не видав, проте з рахунку було списано 10 000 гривень... минуло півтора місяця, але гроші так і не повернули. Звернення до банку не дають жодного результату — лише стандартні відписки. Навіть звернення до НБУ не допомогло: там радять лише судитися", — йдеться на порталі.

Що необхідно знати про зняття коштів у банкоматах  

За інформацією Ощадбанку, у разі невидачі грошей потрібно написати заяву на їх повернення, додавши такі дані:

  • паспорт власника картки, з якої не було видано кошти;
  • чек/квитанція з приладу, що дав збій (за наявності);
  • інформацію самого банкомата (його адресу/номер).

Інкасація банкоматів здійснюється раз на тиждень. У разі виявлення зайвих коштів — їх повертають фактично одразу. Проте, якщо гроші не видались з картки іншої фінустанови, то на повернення грошей може знадобитися більше часу — протягом 45-120 днів.

У банку наголошують, що громадяни також мають дбати про те, щоб не втратити кошти, працюючи з технікою банківської фінустанови. Знизити ризики втрати грошей у банкоматах можуть такі правила:

  • краще утриматися від зняття грошей у незнайомих банкоматах;
  • здійснювати операції надійніше у банкоматі фінустанови, що випустила картку;
  • краще знімати кошти у всередині відділення, аніж на вулиці;
  • не знімати одразу великі суми під час однієї операції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які діятимуть основні тарифи для карт Ощадбанку для пенсіонерів у травні. Комісії для таких категорій громадян частково знижені, а часом відсутні зовсім. Зокрема, за зняття грошей не знімають комісію. 

Ще Новини.LIVE писали, що клієнти можуть не переплачувати, обравши серед сповіщень від фінустанови (Push-сповіщення у Мобільному Ощаді, Viber, SMS, е-пошта), безкоштовний варіант. Зокрема, SMS-повідомлення коштує 40 грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
