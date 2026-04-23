Комісії в Ощадбанку у травні: що буде безплатним для пенсіонерів

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" передбачена спеціальна процедура оформлення пенсій на карткові рахунки. Такий спосіб отримання виплат на заслуженому відпочинку має низку переваг, зокрема у питанні знижених комісій за різноманітні послуги.

Про те, які передбачені тарифи для карткових рахунків, розповідає видання Новини.LIVE.

Які діятимуть основні комісії для карт Ощадбанку у травні

Держфінустанова "Ощадбанк" є одним із уповноважених банків, через які дозволяється здійснювати різноманітні виплати пенсій та соцдопомоги від держави.

Як зазначають у фінустанові, картки Ощадбанку передбачені для отримання соцдопомоги, пенсій чи інших цільових надходжень.

Зокрема, спосіб отримання виплат пенсій та соціальної допомоги на картки дає громадянам можливість мати цілодобовий доступ до всіх послуг банку.

Комісії за сервіси для карток, куди надходять відповідні виплати, частково знижені, а іноді відсутні зовсім. Зокрема, у травні збережеться право знімати гроші без комісії.

Так, для "Картки для виплат" передбачене безплатне отримання готівки для пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги. Також, згідно з правилами, не стягується плата за оформлення військової пенсії та передбачене безкоштовне обслуговування.

Зокрема, комісія за отримання готівки наступна:

через банкомати Ощадбанку — безплатно;

через банкомати інших банків до 10 тис. грн/міс. — безкоштовно, більш ніж ліміт — 1% від суми +5 грн;

через банкомати за межами країни — 1,5 % від суми + 35.00 грн.

Діятиме менша комісія у разі розрахунку за комунальні послуги через мобільний застосунок залежно від угоди з постачальниками.

Як оформити пенсію на картки Ощадбанку

Щоб почати отримувати пенсії на картку Ощадбанку, необхідно виконати кілька кроків процедури оформлення. Спочатку треба перевірити власний стаж на порталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися/зареєструватися в особистому кабінеті на сайті ПФУ через електронний підпис (ЕЦП) Ощадбанку. Там буде доступна інформація щодо стажу.

Після цього необхідно подати пакет документів в Ощадбанк для призначення пенсії. Йдеться про:

заяву встановленої форми;

паспорт (оригінал/копії першої, другої та 11-ї сторінки);

ідентифікаційний код (оригінал/копія);

документи з підтвердженням стажу (трудова книжка, диплом про освіту, довідка з військкомату, свідоцтво про народження дітей для жінок, з огляду на конкретний тип виплат);

документи, що підтвердять наявність пільг;

дві фотокартки розміром 4х6;

довідку з банку із номером пенсійного рахунку (для виплат на картку).

