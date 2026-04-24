В Ощадбанку діють ліміти на перекази з карти на карту: які доступні суми

У квітні 2026 року у державному "Ощадбанку" працюють жорсткі ліміти на грошові перекази. Фіксовані обмеження актуальні як для операцій між картками, так і за реквізитами IBAN.

Про те, які дозволені суми на відповідні перекази, розповідає сайт Новини.LIVE.

Обмеження на суми карткових переказів в Ощадбанку

Українці, які навесні планують скористатися можливістю здійснити великі грошові перекази між картками, мають пам’ятати про існування лімітів на вихідні операції, затверджені Національним банком України (НБУ). На P2P-платежі надалі поширюються жорсткі обмеження.

В рамках забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг для громадян передбачені фіксовані рамки на вихідні карткові перекази. Водночас, максимальні суми на відповідні операції відрізняються.

Станом на квітень 2026 року діють такі обмеження для клієнтів Ощадбанку:

Для фізичних осіб низької та середньої групи ризику — до 100 000 грн/міс.; Для фізосіб високої групи ризику — до 50 000 грн/міс.

З огляду на це, українцям заборонено відправляти на інші банківські картки суми, що перевищують встановлені межі.

Відповідні правила поширюються не тільки на P2P-платежі, а й на фінансові операції за реквізитами IBAN. Раніше в НБУ зазначали, що незважаючи на дію обмежень, для більшості клієнтів верхня межа буде невідчутною під час користування рахунками.

Кому можна обійти обмеження на перекази в Ощадбанку

Проблеми з лімітами стосуються тільки громадян, у яких непідтверджені джерела доходів. За статистикою Нацбанку, левова частка власників рахунків не відправляє на чужі картки великі суми коштів у 50 000 чи понад 100 000 грн за місяць.

Маючи офіційні доходи, суворих правил можна не боятися. Для цього необхідно подати в банк документи з підтвердженням джерел походження коштів на рахунку для підвищення ліміту до необхідного рівня.

Йдеться про довідки ОК-5 та ОК-7, які необхідно відправити в електронній формі. Також допоможе у збільшенні максимальної суми переказів подання податкових декларацій та зарплатних відомостей.

Як зауважили в НБУ, відповідні фінансові рамки покликані боротися з такими явищами як дропи, тіньова економіка, шахрайство і незадекларовані доходи. Чи є відчутні результати у цьому напрямку, поки що невідомо. Проте про скасування лімітів найближчим часом не йдеться.

