Главная Финансы Снятие пенсий с карт Ощадбанка под угрозой: что важно знать

Дата публикации 29 апреля 2026 06:01
Некоторые пенсионеры имеют проблемы с получением средств в Ощадбанке
Банкомат, отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые пенсионеры сталкиваются с трудностями при осуществлении финансовых операций в банкоматах государственного "Ощадбанка". Приборы могут давать сбои, а процедура возврата может оказаться затрудненной.

Об этом говорится на сайте "Минфин" в разделе "Отзывы", передают Новини.LIVE.

Трудности со снятием пенсии в банкоматах Ощадбанка

О проблеме в функционировании банкомата Ощадбанка рассказала одна из клиенток финучреждения: прибор списал со счета необходимую сумму без выдачи.

Сама процедура возврата средств банком оказалась существенно усложненной, ведь по неизвестным причинам проблему в досудебном порядке банк не может решить. Гражданка отметила, что теперь остается обращаться в суд.

"Хочу предупредить всех клиентов Ощадбанка о вопиющей ситуации. 5 марта 2026 года я пыталась снять пенсию в банкомате Ощадбанка. Банкомат деньги не выдал, однако со счета было списано 10 000 гривен... прошло полтора месяца, но деньги так и не вернули. Обращения в банк не дают никакого результата — только стандартные отписки. Даже обращение в НБУ не помогло: там советуют только судиться", — говорится на портале.

Читайте также:

Что необходимо знать о снятии средств в банкоматах

По информации Ощадбанка, в случае невыдачи денег нужно написать заявление на их возврат, добавив следующие данные:

  • паспорт владельца карты, с которой не были выданы средства;
  • чек/квитанция из прибора, который дал сбой (при наличии);
  • информацию самого банкомата (его адрес/номер).

Инкассация банкоматов осуществляется раз в неделю. В случае обнаружения лишних средств — их возвращают фактически сразу. Однако, если деньги были не выданы с карты другого финучреждения, то на возврат денег может потребоваться больше времени — в течение 45-120 дней.

В банке отмечают, что граждане также должны заботиться о том, чтобы не потерять средства, работая с техникой банковского финучреждения. Снизить риски потери денег в банкоматах могут такие правила:

  • лучше воздержаться от снятия денег в незнакомых банкоматах;
  • совершать операции надежнее в банкомате финучреждения, выпустившего карту;
  • лучше снимать средства внутри отделения, чем на улице;
  • не снимать сразу большие суммы во время одной операции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие будут действовать основные тарифы для карт Ощадбанка для пенсионеров в мае. Комиссии для таких категорий граждан частично снижены, а порой отсутствуют вовсе. В частности, за снятие денег не снимают комиссию.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты могут не переплачивать, выбрав среди оповещений от финучреждения (Push-уведомления в Мобильном Ощаде, Viber, SMS, е-почта), бесплатный вариант. В частности, SMS-сообщения стоят 40 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
