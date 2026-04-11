Сповіщення в Ощадбанку: які є типи, вигоди та вартість у 2026 році

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть самостійно налаштовувати тип сповіщень про операції за рахунком. Фінустанова стягує різні суми за відповідну послугу, також передбачені безкоштовні аналоги у 2026 році.

Варіанти сповіщень про операції в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, клієнти мають право самі обирати, який тип сповіщень від банку отримувати. На вибір доступні такі канали: Push-сповіщення у Мобільному Ощаді, Viber, SMS-повідомлення, електронна пошта.

У банку розповіли, як самостійно налаштувати спосіб інформування, залежно від обраного варіанту.

У застосунку "Мобільний Ощад":

для цього треба зайти у застосунок;

відкрити налаштування;

у головному меню натиснути "Ще;

перейти в "Налаштування";

обрати опцію "Повідомлення";

далі можна увімкнути сповіщення для кожної картки.

У чат-ботах Viber, Telegram або Facebook Ощадбанку:

щоб активувати сповіщення у чат-ботах, потрібна авторація;

далі у головному меню треба обрати "Мої рахунки";

перейти у розділ "Картка";

ввести останні чотири цифри необхідної картки;

перейти в "Налаштування";

обрати пункт "Повідомлення";

вибрати "Операції";

вказати тип сповіщення: SMS, Push, E-mail або Viber;

якщо вони підключені, то можна змінити канал.

У Контакт-центрі банку:

Клієнт має зателефонувати з фінансового номера до Контакт-центру Ощадбанку за номером 0 800 210 800 (безплатно по Україні). Після чого:

оператору необхідно повідомити про бажання підключити сповіщення;

вказати останні чотири цифри номера картки, до якої потрібно підключити послугу;

підтвердити дані та вибрати канал для сповіщень.

Через відділення Ощадбанку:

Громадянин може звернутися до будь-якого банківського відділення в межах регіону, де було відкрито рахунок. З собою необхідно взяти паспорт. Там клієнту необхідно заповнити спеціальну заяву.

Для такого варіанту, щоб не чекати в черзі, можна записатися на сайті на конкретний час.

Оплата за інформування в Ощадбанку у 2026 році

Цього року зросла вартість інформування за рахунком для деяких банківських продуктів. Ціни змінились:

у тарифному пакеті "Моя картка";

у тарифному пакеті "MORE"

у тарифному пакеті "Дитяча картка".

Згідно з новими правилами, вартість залежно від каналу сповіщення тепер така:

за SMS-повідомлення — 40 грн замість 25 грн/міс.;

за Viber — 25 грн замість 15 грн/міс.

Зокрема, Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк залишаються надалі безкоштовними.

