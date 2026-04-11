Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Налаштування сповіщень від Ощадбанку: правила та ціни

Налаштування сповіщень від Ощадбанку: правила та ціни

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 06:01
Сповіщення в Ощадбанку: які є типи, вигоди та вартість у 2026 році
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть самостійно налаштовувати тип сповіщень про операції за рахунком. Фінустанова стягує різні суми за відповідну послугу, також передбачені безкоштовні аналоги у 2026 році. 

Про це йдеться на сайті держбанку, інформують Новини.LIVE.

Варіанти сповіщень про операції в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, клієнти мають право самі обирати, який тип сповіщень від банку отримувати. На вибір доступні такі канали: Push-сповіщення у Мобільному Ощаді, Viber, SMS-повідомлення, електронна пошта.   

У банку розповіли, як самостійно налаштувати спосіб інформування, залежно від обраного варіанту.  

У застосунку "Мобільний Ощад":

  • для цього треба зайти у застосунок;
  • відкрити налаштування;
  • у головному меню натиснути "Ще;
  • перейти в "Налаштування";
  • обрати опцію "Повідомлення";
  • далі можна увімкнути сповіщення для кожної картки.

У чат-ботах Viber, Telegram або Facebook Ощадбанку: 

  • щоб активувати сповіщення у чат-ботах, потрібна авторація;
  • далі у головному меню треба обрати "Мої рахунки";
  • перейти у розділ "Картка";
  • ввести останні чотири цифри необхідної картки;
  • перейти в "Налаштування";
  • обрати пункт "Повідомлення";
  • вибрати "Операції";
  • вказати тип сповіщення: SMS, Push, E-mail або Viber;
  • якщо вони підключені, то можна змінити канал.

У Контакт-центрі банку:

Клієнт має зателефонувати з фінансового номера до Контакт-центру Ощадбанку за номером 0 800 210 800 (безплатно по Україні). Після чого:

  • оператору необхідно повідомити про бажання підключити сповіщення;
  • вказати останні чотири цифри номера картки, до якої потрібно підключити послугу;
  • підтвердити дані та вибрати канал для сповіщень.

Через відділення Ощадбанку:

Громадянин може звернутися до будь-якого банківського відділення в межах регіону, де було відкрито рахунок. З собою необхідно взяти паспорт. Там клієнту необхідно заповнити спеціальну заяву.

Для такого варіанту, щоб не чекати в черзі, можна записатися на сайті на конкретний час.  

Оплата за інформування в Ощадбанку у 2026 році

Цього року зросла вартість інформування за рахунком для деяких банківських продуктів. Ціни змінились: 

  • у тарифному пакеті "Моя картка";
  • у тарифному пакеті "MORE"
  • у тарифному пакеті "Дитяча картка".

Згідно з новими правилами, вартість залежно від каналу сповіщення тепер така: 

  • за SMS-повідомлення — 40 грн замість 25 грн/міс.;
  • за Viber — 25 грн замість 15 грн/міс.

Зокрема, Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк залишаються надалі безкоштовними.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не переплачувати за P2P-перекази кредитних грошей в Ощадбанку. Цьогоріч за продуктом "Моя кредитка" не передбачене списання жодних комісій, а оформити її можуть навіть нові клієнти. 

Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку розповіли про появу чергової шахрайської схеми, покликаної дістатися даних карт та конфіденційної персональної інформації. Клієнтам порадили, як можна уберегти кошти на рахунках. 

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації