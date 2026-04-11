Сповіщення в Ощадбанку: які є типи, вигоди та вартість у 2026 році

Налаштування сповіщень від Ощадбанку: правила та ціни
Клієнти державного "Ощадбанку" можуть самостійно налаштовувати тип сповіщень про операції за рахунком. Фінустанова стягує різні суми за відповідну послугу, також передбачені безкоштовні аналоги у 2026 році.
Варіанти сповіщень про операції в Ощадбанку
За інформацією фінустанови, клієнти мають право самі обирати, який тип сповіщень від банку отримувати. На вибір доступні такі канали: Push-сповіщення у Мобільному Ощаді, Viber, SMS-повідомлення, електронна пошта.
У банку розповіли, як самостійно налаштувати спосіб інформування, залежно від обраного варіанту.
У застосунку "Мобільний Ощад":
- для цього треба зайти у застосунок;
- відкрити налаштування;
- у головному меню натиснути "Ще;
- перейти в "Налаштування";
- обрати опцію "Повідомлення";
- далі можна увімкнути сповіщення для кожної картки.
У чат-ботах Viber, Telegram або Facebook Ощадбанку:
- щоб активувати сповіщення у чат-ботах, потрібна авторація;
- далі у головному меню треба обрати "Мої рахунки";
- перейти у розділ "Картка";
- ввести останні чотири цифри необхідної картки;
- перейти в "Налаштування";
- обрати пункт "Повідомлення";
- вибрати "Операції";
- вказати тип сповіщення: SMS, Push, E-mail або Viber;
- якщо вони підключені, то можна змінити канал.
У Контакт-центрі банку:
Клієнт має зателефонувати з фінансового номера до Контакт-центру Ощадбанку за номером 0 800 210 800 (безплатно по Україні). Після чого:
- оператору необхідно повідомити про бажання підключити сповіщення;
- вказати останні чотири цифри номера картки, до якої потрібно підключити послугу;
- підтвердити дані та вибрати канал для сповіщень.
Через відділення Ощадбанку:
Громадянин може звернутися до будь-якого банківського відділення в межах регіону, де було відкрито рахунок. З собою необхідно взяти паспорт. Там клієнту необхідно заповнити спеціальну заяву.
Для такого варіанту, щоб не чекати в черзі, можна записатися на сайті на конкретний час.
Оплата за інформування в Ощадбанку у 2026 році
Цього року зросла вартість інформування за рахунком для деяких банківських продуктів. Ціни змінились:
- у тарифному пакеті "Моя картка";
- у тарифному пакеті "MORE"
- у тарифному пакеті "Дитяча картка".
Згідно з новими правилами, вартість залежно від каналу сповіщення тепер така:
- за SMS-повідомлення — 40 грн замість 25 грн/міс.;
- за Viber — 25 грн замість 15 грн/міс.
Зокрема, Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк залишаються надалі безкоштовними.
