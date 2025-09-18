Готівка в ПриватБанку — які обмеження діють на зняття грошей з карт

Гроші та карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" діють певні ліміти на зняття готівкових коштів. Відомо, які обмеження передбачені на видачу готівки у касах, банкоматах та через інші канали в Україні та за кордоном.

Обмеження на зняття готівки з карт ПриватБанку

Зняття грошей у касах

У 2025 році у касах на зняття готівки з рахунку клієнта діє обмеження до 100 тис. грн за добу, відповідно до постанови №18 Національного банку України (НБУ) від 24 лютого 2022 року.

Для такого варіанту зняття грошей необхідно звертатися для її замовлення заздалегідь через "Приват24" (меню "Сервіси", "Замовлення готівки") або за коротким номером телефону банку 3700.

Щодо лімітів на зняття готівкових коштів з карти іншого банку, то видають не більш ніж 20 тис. грн за одну транзакцію і таку ж суму на добу.

Обмеження на видачу іноземної валюти з рахунку клієнта встановлені на рівні до 100 тис. грн (в еквіваленті) на добу.

Проте у відділеннях в районах, що перебувають під загрозою окупації, видача валюти може здійснюватися в рамках залишку на рахунку за наявності готівкових коштів в касі.

Видача коштів в банкоматах

Цьогоріч у банкоматах ліміт на зняття грошей з карти ПриватБанку встановлений на рівні 20 тис. грн за три години та 100 тис. грн за добу.

Ліміт на зняття грошей з карти іншого банку передбачений на рівні 20 тис. грн за одну операцію та 20 тис. грн за три години.

Обмеження за послугою "Зняти без картки" встановлені на такому рівні:

- на перше зняття грошей — 4 тис. грн протягом доби (або за одну транзакцію);

- на подальші замовлення послуги — 4 тис. грн за операцію, 20 тис. грн за добу (до п'яти операцій за добу).

Інші канали зняття грошей

Також громадяни можуть знімати гроші на касі під час оплати товару до 6 тис. грн. Зокрема, у торгових точках АТБ, Сільпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash!, Сім23 (до 2 тис. грн), NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (не більш ніж 500 грн); на автозаправках WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), Укрнафта (до 5 тис.грн); в аптеках мережі "Біла ромашка".

Зняття грошей з карт за кордоном

Ліміт на зняття грошей за картами в гривні становить 12,5 тис. грн в еквіваленті за тиждень.

За картами в доларах США/євро — до 100 тис. грн в еквіваленті за добу.

За кордоном комісія на зняття готівкових коштів з карт ПриватБанку становить 2%.

