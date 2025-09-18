Наличные в ПриватБанке — какие ограничения действуют на снятие денег с карт

Деньги и карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" действуют определенные лимиты на снятие наличных средств. Известно, какие ограничения предусмотрены на выдачу наличных в кассах, банкоматах и через другие каналы в Украине и за рубежом.

Ограничения на снятие наличных с карт ПриватБанка

Снятие денег в кассах

В 2025 году в кассах на снятие наличных со счета клиента действует ограничение до 100 тыс. грн в сутки, согласно постановлению №18 Национального банка Украины (НБУ) от 24 февраля 2022 года.

При таком варианте снятия денег необходимо обращаться для заказа заранее через "Приват24" (меню "Сервисы", "Заказ наличных") или по короткому номеру телефона банка 3700.

Что касается лимитов на снятие наличных средств с карты другого банка, то выдают не более 20 тыс. грн за одну транзакцию и такую же сумму в сутки.

Ограничения на выдачу иностранной валюты со счета клиента установлены на уровне до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в сутки.

Однако в отделениях в районах, находящихся под угрозой оккупации, выдача валюты может осуществляться в рамках остатка на счете при наличии наличных средств в кассе.

Выдача средств в банкоматах

В этом году в банкоматах лимит на снятие денег с карты ПриватБанка установлен на уровне 20 тыс. грн за три часа и 100 тыс. грн в сутки.

Лимит на снятие денег с карты другого банка предусмотрен на уровне 20 тыс. грн за одну операцию и 20 тыс. грн за три часа.

Ограничения по услуге "Снять без карты" установлены на таком уровне:

- на первое снятие денег — 4 тыс. грн в течение суток (или за одну транзакцию);

- на последующие заказы услуги — 4 тыс. грн за операцию, 20 тыс. грн в сутки (до пяти операций в сутки).

Другие каналы снятия денег

Также граждане могут снимать деньги на кассе при оплате товара до 6 тыс. грн. В частности, в торговых точках АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash!, Сим23 (до 2 тыс. грн), NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (не более 500 грн); на автозаправках WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), Укрнафта (до 5 тыс.грн); в аптеках сети "Белая ромашка".

Снятие денег с карт за границей

Лимит на снятие денег с карт в гривне составляет 12,5 тыс. грн в эквиваленте за неделю.

С карт в долларах США/евро — до 100 тыс. грн в эквиваленте в сутки.

За рубежом комиссия на снятие наличных средств с карт ПриватБанка составляет 2%.

