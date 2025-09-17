Відео
Оренда сейфової скриньки ПриватБанку — вартість та умови

Оренда сейфової скриньки ПриватБанку — вартість та умови

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 07:01
ПриватБанк надає в оренду сейфи для зберігання цінних речей — які тарифи
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" уточнили умови надання послуги оренди банківських сейфів, які використовуються з метою зберігання майна. Також розповіли про оплату за користування сейфовою скринькою.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фінустанови.

Читайте також:

Послуга оренди банківських сейфів у 2025 році

Із питанням щодо умов надання послуги оренди банківських сейфів у 2025 році звертаються до фінустанови самі клієнти у соцмережах.

Згідно з інформацією ПриватБанку, громадянам у банківській мережі доступна оренда сейфових скриньок для зберігання цінних речей. Скористатися відповідною послугою актуально під час воєнного стану та з особистих причин, коли є занепокоєння щодо надійності збереження цінностей, необхідності конфіденційності, потрібне надійне місце для зберігання готівки або цінних паперів.

Зокрема, банк зобов'язаний надати сейфову скриньку у справному стані. Перед її використанням працівник банку має надати клієнту змогу самому ознайомитися з її технічним станом. Після цього громадянину мають надати ключ відмикання.

Зі свого боку, фінустанова зобов'язана забезпечувати доступ клієнта чи довірених осіб до сейфової скриньки, операцій із нею відповідно до графіку роботи відділення, окрім вихідних та святкових днів.

Всі допуски клієнтів в Депозитарій мають здійснюватися виключно в присутності відповідального банківського співробітника або персонального банкіра.

Вартість послуги для клієнтів ПриватБанку

Послуга з надання сейфової скриньки передбачає сплату клієнтом винагороди у розмірі, окремо погодженому сторонами в договорі. Вартість в різних структурних підрозділах банку може різнитись залежно від кон'юнктури ринку в конкретній області. У відділеннях банку клієнти можуть отримати точну інформацію щодо тарифів.

Банк щомісяця 25-го числа буде утримувати комісію за оренду сейфової скриньки зі спецкартки "Ключ доступу". Комісія складається з двох частин:

  • щомісячного обслуговування карти "Ключ доступу" (регулярний тариф);
  • вартості користування сейфом залежно від його розміру та кількості днів у місяці (змінний тариф).

У разі недостатності суми оплати за договором, кошти насамперед направляють для погашення штрафів, пені, простроченої винагороди.

ПриватБанк
Комісії за послуги. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми повідомляли, що можливість знімати готівку на касі торгових точок за кордоном діє у країнах Євросоюзу, Британії, Австралії, низці магазинів у Німеччині та Польщі. Проте українцям варто знати певні нюанси. 

Також розповідали, що в ПриватБанку попередили про шахрайські загрози. Клієнтам дали рекомендації, як посилити захист персональних даних на телефоні.  

