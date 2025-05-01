Клієнти ПриватБанку поскаржились на процедуру з повернення втрачених грошей

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився на тривале неповернення коштів після втрати у банкоматі. Йдеться про невдалу операцію зі зняття грошей з картки через пристрій іншої фінустанови.

Відповідне повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банків.

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Затримки з поверненням втрачених коштів клієнтам ПриватБанку

Як розповів громадянин, описуючи свою проблему, наприкінці березня він здійснював операцію із зняття готівки з картки ПриватБанку в банкоматі Укргазбанку. Йшлось про суму у 8 тис. грн, яку пристрій не видав.

Він зателефонував на гарячу лінію Укргазбанку, де повідомили про звернення до банку-емітента картки та створення заявки.

У контакт-центрі йому неодноразово повідомляли, що ПриватБанк зробив всі запити та очікує відповіді.

На початку квітня клієнт вирішив самостійно написати звернення до Укргазбанку щодо обставин та інформації щодо транзакції. Майже через місяць йому повідомили, що отримали запит від ПриватБанку ще на початку квітня і одразу ж перерахували кошти.

"24.04.2025 отримав лист-відповідь АБ Укргазбанк вих. № 156/13361/2025, про те, що Банк 07.04.2025, отримав запит від АТ КБ "ПриватБанк" на повернення коштів у сумі 8 000,00 грн, які того ж дня було повернуто. Хоча ПриватБанк розповідав, що такі запити він самостійно робив і 21.03.2025, і в інші дати, що виявилося неправдою", — повідомив громадянин.

Клієнт зауважив, що станом на 28 квітня ПриватБанк так і не повернув кошти, які перебувають на його рахунку з 7 квітня.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що варто знати про процедуру повернення коштів

На порталі зазначили, що банкомати інкасують щонайменше один раз на тиждень, гроші повертають одразу, якщо втрачені були з картки того ж банку.

Однак механізм повернення коштів може тривати довше. Таке може статися саме у разі невидачі коштів з іншої фінустанови, коли створюється заявка до банку за інструкцією та регламентом. Тривалість повернення грошей може становити від 45 днів, однак не може перевищувати 180 днів.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми під час обміну валюти під час операціях у терміналах. Таке може статися через те, що поповнення відбувається старими купюрами.

Також ми повідомляли, що громадянин втратив кошти під час списання шахраями через бота "Яну". Клієнту не вдалося швидко зв'язатися з живим оператором через робота банку.