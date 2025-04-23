Зарплати через ПриватБанк — як підключити нарахування на картку

Банківська картка та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть автоматично підключити нарахування заробітної плати на приватбанківську картку, якщо підприємство обрало іншу фінустанову. Для цього потрібно зробити кілька простих кроків.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Як підключити нарахування зарплати на картку ПриватБанку

Як зазначили у фінустанові, оформити та отримувати зарплату на картку ПриватБанку вигідно з низки причин. Зробити це самостійно — доволі просто.

Для того, щоб підключити нарахування зарплати на картку ПриватБанку, має бути оформлена картка для виплат.

Зробити це можна, підключивши регулярний платіж, зокрема, через мобільний застосунок "Приват24":

необхідно зайти в меню "Усі послуги";

обрати "Регулярні платежі (Календар)".

Також підключити регулярний платіж можна у банкоматі чи у відділенні ПриватБанку.

Вигоди отримання зарплати через Приват

Зокрема, ключовою вигодою в нарахуванні зарплати на картку ПриватБанку є:

нульова комісія за зняття готівки через будь-який банкомат України;

Комісії за послуги. Джерело: ПриватБанк

здійснення обслуговування за карткою в будь-якому відділенні ПриватБанку, тоді як в інших фінустановах "прив’язують" клієнтів до конкретних офісів;

змога користуватися найбільш технологічним інтернет-банком "Приват24" та іншими сучасними послугами.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк пояснив, як перевести пенсію на картку, якщо до цього кошти надходили через Укрпошту. Відомо, які необхідні документи для відповідної процедури.

Також ми повідомляли, що клієнти ПриватБанку іноді втрачають кошти під час поповнення картки через збій терміналів. Громадянам пояснили, чому можуть виникати відповідні проблеми.