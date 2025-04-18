Термінали ПриватБанку дають збій під час обміну валюти — як уникнути

Американська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українські громадяни скаржаться на неочікувані збої в роботі терміналів державного "ПриватБанку" під час обміну валюти. Клієнтам доводиться чекати кілька днів, щоб повернути втрачені кошти.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін", де можна залишити відгуки про роботу банків.

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Детальніше про збої у терміналах ПриватБанку

В одному з повідомлень на проблеми з терміналом поскаржилась клієнтка ПриватБанку, адже фінустанова суттєво порушила її плани.

Громадянка розповіла, що здійснювала обмін валют, проте зіткнулась з невидачею грошей. Йдеться про єдині кошти, які прилад з невідомих причин не видав. Це сталося у місті Кропивницький.

"В неділю здійснювала обмін валют у терміналі самообслуговування ПриватБанку. Треба було розрахуватися за послуги і віддати кошти, поклала останні кошти. Банкомат видав помилку. І гроші не видав. Як так можна? На гарячій лінії дівчина оператор посміялася, сказала, що кошти надійдуть приблизно через 3−5 днів. Кошти надійшли, але аж через дві доби..." — повідомила клієнтка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як не втрачати кошти у банкоматах

На порталі зазначили, що йдеться про типовий збій. Так, у разі найменших сумнівів щодо купюр — термінал може видати помилку та зарахувати після інкасо. Таке може трапитися через те, що поповнення відбувається старими купюрами або "суперпідробками" 1996-2006 років.

У деяких випадках процедура повернення коштів складна. Проте загалом банкомати інкасують щонайменше раз на тиждень, тому гроші можуть повернути за кілька днів. Механізм повернення триватиме довше у разі невидачі коштів з іншого банку. Він має надіслати заявку до фінустанови за інструкцією та регламентом. Тривалість процедури — 5-30 днів і більше. На повернення грошей може піти до 180 діб.

Знизити ризики втрати грошей терміналі чи банкоматі можна, знаючи такі правила:

не варто робити операції через незнайомі банкомати;

потрібно знімати кошти у банкоматі банку, що випустив картку;

варто уникати зняття великих сум грошей за раз.

Раніше ми писали, що ПриватБанк перелічив переваги отримання пенсії через фінустанову. Зокрема, оформлення обслуговування через банк доволі оперативне, на більшість операцій — нульова комісія.

Також ми розповідали, що клієнт ПриватБанку повідомив про недосконалість системи закриття рахунків фізособами-підприємцями. Це стосується сертифікатів від Акредитованого центру сертифікації ключів.