Клиенты ПриватБанка пожаловались на процедуру по возврату утерянных денег

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на длительный невозврат средств после потери в банкомате. Речь идет о неудачной операции по снятию денег с карты через устройство другого финучреждения.

Соответствующее сообщение появилось на портале "Минфин", где можно пообщаться с представителями банков.

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Задержки с возвратом утерянных средств клиентам ПриватБанка

Как рассказал гражданин, описывая свою проблему, в конце марта он осуществлял операцию по снятию наличных с карты ПриватБанка в банкомате Укргазбанка. Речь шла о сумме в 8 тыс. грн, которую устройство не выдало.

Он позвонил на горячую линию Укргазбанка, где сообщили об обращении в банк-эмитент карты и создании заявки.

В контакт-центре ему неоднократно сообщали, что ПриватБанк сделал все запросы и ожидает ответа.

В начале апреля клиент решил самостоятельно написать обращение в Укргазбанк относительно обстоятельств и информации о транзакции. Почти через месяц ему сообщили, что получили запрос от ПриватБанка еще в начале апреля и сразу же перечислили средства.

"24.04.2025 получил письмо-ответ АБ Укргазбанк исх. № 156/13361/2025, о том, что Банк 07.04.2025, получил запрос от АО КБ "ПриватБанк" на возврат средств в сумме 8 000,00 грн, которые в тот же день были возвращены. Хотя ПриватБанк рассказывал, что такие запросы он самостоятельно делал и 21.03.2025, и в другие даты, что оказалось неправдой", — сообщил гражданин.

Клиент отметил, что по состоянию на 28 апреля ПриватБанк так и не вернул средства, которые находятся на его счету с 7 апреля.

Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать о процедуре возврата средств

На портале отметили, что банкоматы инкассируют минимум один раз в неделю, деньги возвращают сразу, если утрачены были с карты того же банка.

Однако механизм возврата средств может длиться дольше. Такое может произойти именно в случае невыдачи средств из другого финучреждения, когда создается заявка в банк по инструкции и регламенту. Продолжительность возврата денег может составлять от 45 дней, однако не может превышать 180 дней.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы при обмене валюты при операциях в терминалах. Такое может произойти из-за того, что пополнение происходит старыми купюрами.

Также мы сообщали, что гражданин потерял средства при списании мошенниками через бота "Яну". Клиенту не удалось быстро связаться с живым оператором из-за робота банка.