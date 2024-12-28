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Зняття грошей у банкоматі — Ощадбанк розповів про загрози

28 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
В Ощадбанку пояснили, як діяти у разі невидачі коштів банкоматом
Введення цифр на клавіатурі банкомата. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" дали рекомендації, як діяти у разі невидачі грошей банкоматами під час раптових відключень електроенергії. Як правило, у таких випадках банк проводить розслідування та повертає кошти.

Про це розповів голова Ощадбанку Сергій Наумов у Telegram.

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Наумов зазначив, що в сучасних реаліях, коли НЕК "Укренерго" змушена заощаджувати електроенергію, можуть виникати негаразди в роботі пристроїв. Зокрема, банкомат може не видати гроші через раптове зникнення електропостачання.

Із запитанням, як діяти в таких випадках, звертаються клієнти до контакт-центру Ощадбанку. Голова фінустанови запевняє, що банк в обов'язковому порядку повертає невидані кошти.

"Перш за все, раджу не хвилюватися: неотримані кошти неодмінно будуть повернуті", — наголосив він.

Водночас, рекомендує отримувати готівку, у разі відсутності світла, у відділеннях Ощадбанку, що входять до мережі Power Banking. Такі офіси оснащені всім необхідним для нормального функціонування під час відключення електроенергії.

Як діяти у разі невидачі коштів банкоматом

У випадку, коли все ж кошти не вдалося зняти у банкоматі під час вимкнення світла, варто дотримуватись кількох рекомендацій.

Спочатку потрібно перевірити залишок на рахунку та статус операції. Це можна зробити у застосунку "Мобільний Ощад" в розділі "Історія".

Там необхідно переконатися, списалися кошти чи ні. Якщо так і з'явиться статус "Операція завершена", то в такому випадку потрібно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку в області, де встановлено банкомат або в тому регіоні, де було відкрито рахунок.

Там буде необхідно написати заяву-претензію, зазначивши:

  • номер банкомату, дату, час та суму операції;
  • номер картки (перші шість та останні чотири цифри).

За словами Наумова, банк проведе розслідування, і якщо кошти дійсно не були отримані, їх повернуть на рахунок клієнта. Відповідно до правил, термін подачі заяви — до 120 днів від дати операції.

"Якщо використовувалася карта іншого банку, потрібно звернутися до банку-емітента вашої картки. Саме він має провести розслідування та вирішити питання щодо повернення коштів", — додав керівник Ощадбанку.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили,  коли списують комісію під час зняття готівки через банкомат. На зняття такої оплати іноді скаржаться клієнти фінустанови.

Раніше ми писали, що Ощадбанк може списувати до 30 грн з рахунку клієнта. Йдеться про оплату послуги з блокування чи розблокування банківської картки.

Ощадбанк гроші банки банкомати банківські рахунки

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