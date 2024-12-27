Ощадбанк боротиметься з недобросовісними клієнтами — деталі нової стратегії

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" затвердили нову стратегічну програму на 2024−2028 роки. Серед іншого, вона передбачає посилення боротьби із клієнтами, які завдяки сучасним технологіям банківської системи уникають сплати податків.

Короткий опис нової програми зробив голова Ощадбанку Сергій Наумов.

Читайте також:

Нова стратегія Ощадбанку на 2024−2028 роки

За словами Наумова, йдеться про другий стратегічний документ, ухвалений за його каденції на чолі банку. Спостерігається еволюція відповідних документів. Нинішня, як і попередня, демонструє, які нові ролі має взяти на себе банківська система України загалом, де Ощадбанк є одним із її стовпів.

Зокрема, саме банки мають стати гідними партнерами відбудови України у співпраці з міжнародними організаціями.

"Чи готові українські банки до таких грошей? І, звісно, річ тут не в тому, щоб ми могли прийняти ці кошти на рахунки і потім розпоряджатися ними на свій розсуд. Зовсім ні. Нам потрібно довести світу, що ми здатні професійно розпорядитися цими грошима", — зауважив керівник банку.

Пріоритети у покращенні роботи Ощадбанку

На його переконання, серед важливих факторів гарної репутації є рівень обслуговування в українських банках. Він повинен бути:

максимально комфортним;

диджитальним;

централізованим;

автоматизованим;

з мінімальною бюрократією.

"Нам в Ощаді є що покращувати в цьому сенсі, проте переконаний, що ми на правильному шляху і неодмінно досягнемо на ньому успіху. Без сучасних технологій українські банки не зможуть розпочати активне кредитування населення та бізнесу з огляду на суттєві суми, на які ми можемо розраховувати від іноземних партнерів", — вважає Наумов.

Ще одним важливим чинником є дотримання вимог європейського законодавства у сфері фінансової діяльності. Йдеться про суворе виконання норм у питанні відмивання коштів та застосування найкращих європейських комплаєнс-практик.

"Банки мають не лише демонструвати відповідальність у боротьбі з легалізацією доходів від забороненої діяльності, а й допомагати державі боротися із недобросовісними клієнтами, які за допомогою сучасних технологій банківської системи уникають сплати податків", — наголосив Наумов.

Також нова стратегічна програма банку передбачає запровадження пріоритетних ініціатив у сфері дотримання вимог ESG:

розробка інклюзивних фінансових продуктів і послуг;

трансформація відділень та послуг для більшої доступності;

розширення програм сталого фінансування;

підтримка "зелених" проєктів в країні,

відповідальне управління власним впливом на довкілля;

підтримка суспільства, зокрема, найбільш вразливих верств.

Нагадаємо, дію всіх старих платіжних карток Ощадбанку, термін яких завершився з 24 лютого 2022 року, продовжили до 30 червня 2025 року. Відповідне продовження знову відбудеться автоматично.

Раніше ми писали, що деякі клієнти мають труднощі з доступом до лімітованої суми арештованих рахунків в Ощадбанку. У фінустанові дали пояснення, коли можливе надання відповідного дозволу.