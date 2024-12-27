Ощадбанк боротиметься з недобросовісними клієнтами — деталі нової стратегії

Ощадбанк посилить боротьбу з недобросовісними клієнтами
У державному "Ощадбанку" затвердили нову стратегічну програму на 2024−2028 роки. Серед іншого, вона передбачає посилення боротьби із клієнтами, які завдяки сучасним технологіям банківської системи уникають сплати податків.
Короткий опис нової програми зробив голова Ощадбанку Сергій Наумов.
Нова стратегія Ощадбанку на 2024−2028 роки
За словами Наумова, йдеться про другий стратегічний документ, ухвалений за його каденції на чолі банку. Спостерігається еволюція відповідних документів. Нинішня, як і попередня, демонструє, які нові ролі має взяти на себе банківська система України загалом, де Ощадбанк є одним із її стовпів.
Зокрема, саме банки мають стати гідними партнерами відбудови України у співпраці з міжнародними організаціями.
"Чи готові українські банки до таких грошей? І, звісно, річ тут не в тому, щоб ми могли прийняти ці кошти на рахунки і потім розпоряджатися ними на свій розсуд. Зовсім ні. Нам потрібно довести світу, що ми здатні професійно розпорядитися цими грошима", — зауважив керівник банку.
Пріоритети у покращенні роботи Ощадбанку
На його переконання, серед важливих факторів гарної репутації є рівень обслуговування в українських банках. Він повинен бути:
- максимально комфортним;
- диджитальним;
- централізованим;
- автоматизованим;
- з мінімальною бюрократією.
"Нам в Ощаді є що покращувати в цьому сенсі, проте переконаний, що ми на правильному шляху і неодмінно досягнемо на ньому успіху. Без сучасних технологій українські банки не зможуть розпочати активне кредитування населення та бізнесу з огляду на суттєві суми, на які ми можемо розраховувати від іноземних партнерів", — вважає Наумов.
Ще одним важливим чинником є дотримання вимог європейського законодавства у сфері фінансової діяльності. Йдеться про суворе виконання норм у питанні відмивання коштів та застосування найкращих європейських комплаєнс-практик.
"Банки мають не лише демонструвати відповідальність у боротьбі з легалізацією доходів від забороненої діяльності, а й допомагати державі боротися із недобросовісними клієнтами, які за допомогою сучасних технологій банківської системи уникають сплати податків", — наголосив Наумов.
Також нова стратегічна програма банку передбачає запровадження пріоритетних ініціатив у сфері дотримання вимог ESG:
- розробка інклюзивних фінансових продуктів і послуг;
- трансформація відділень та послуг для більшої доступності;
- розширення програм сталого фінансування;
- підтримка "зелених" проєктів в країні,
- відповідальне управління власним впливом на довкілля;
- підтримка суспільства, зокрема, найбільш вразливих верств.
Нагадаємо, дію всіх старих платіжних карток Ощадбанку, термін яких завершився з 24 лютого 2022 року, продовжили до 30 червня 2025 року. Відповідне продовження знову відбудеться автоматично.
Раніше ми писали, що деякі клієнти мають труднощі з доступом до лімітованої суми арештованих рахунків в Ощадбанку. У фінустанові дали пояснення, коли можливе надання відповідного дозволу.
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