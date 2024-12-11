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В Ощадбанку пояснили, коли беруть комісію за зняття готівки

11 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк нагадав умови, з якої суми стягує комісію за зняття готівки
Зняття грошей з картки у банкомату. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, за яких умов відбувається списання комісії під час зняття готівкових коштів через банкомат. На зняття коштів скаржаться клієнти банку.

Про це йдеться у скарзі на сторінці "Ощадбанку" у соцмережі Facebook.

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Списання коштів за послугу зняття готівки

Один з клієнтів хотів уточнити у представника банку, відколи Ощадбанк почав знімати комісію з карток, куди надходять соціальні виплати, під час зняття у банкоматах. Він постійно знімав кошти і раніше додаткові гроші не стягувались, ліміти на зняття не перевищував. Також зауважив, що фінустанова про списання коштів за послугу не ставить громадян до відома.
 
"З яких пір в Приватовських банкоматах при знятті з ощадовської картки береться комісія!... Картка для соціальних виплат (пенсійна). Зняття тисячу грн... Ніколи раніше не було. Тим більше, Ощадбанк комісію приховує. Тільки якщо завантажити квитанцію, то вже там пишеться комісія", — йдеться у повідомленні.

За яких умов Ощадбанк стягує комісію

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що кошти можуть стягувати за послугу зняття готівки у банкоматах. Сума комісії залежить від типу платіжної картки, відповідно до затверджених тарифів банку. Водночас, є сума, яку дозволяється знімати без комісії, кошти списують у разі її перевищення. Не можна знімати більше за ліміт у 10 тис. гривень. Для перевірки картки — порадили телефонувати з фінансового номера до контакт-центру 0800210800.
 
"Згідно з тарифами банку, якщо знімати готівку з інших українських банкоматів, в межах ліміту по рахунку 10 000 гривень на місяць не тарифікується, понад ліміт  1% + 5 гривень. З тарифами можна завжди ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі", — додали у банку.

Як йдеться на порталі банку, за тарифом "Мій рахунок" на безкоштовне зняття готівки в банкоматах українських банків було знижено поріг до 10 тис. грн. Водночас, понад ліміт 10 тис. грн — 1.00 % + 5 грн.

Також змінили комісію за переказ на рахунки, відкриті в Ощадбанку, через застосунок "Ощад 24/7" — 3 грн, на рахунок іншої фінустанови — 1.00 % + 5 грн.  

Загалом Ощадбанк дозволяє знімати готівку до 50 тис. гривень на добу, проте не більше ніж 20 тис. за один раз.

На сайті зазначається, що є кілька видів карток, зокрема "Моя картка" призначена для розрахунків в магазинах та онлайн, переказів між картками. Вона передбачає:

  • безплатні перекази з картки на картку;
  • безкоштовне зняття готівки в банкоматах;
  • обслуговування в різній валюті;
  • участь в акціях VISA/Mastercard.

Нагадаємо, раніше клієнти Ощадбанку повідомили, що банк списує по 30 грн за послуга з блокування/розблокування картки. У банку пояснили, що це передбачено ухваленою тарифною сіткою.

Раніше ми писали, що Ощадбанк може автоматично списувати комісію у 300 грн за перевипуск зарплатних карток. Таке може трапитись, якщо було переоформлено на  "елітну" картку.

Ощадбанк банки банкомати банківські карти рахунки комісія

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