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Снятие денег в банкомате — Ощадбанк рассказал об угрозах

28 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
В Ощадбанке объяснили, как поступать в случае невыдачи средств банкоматом
Ввод цифр на клавиатуре банкомата. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" дали рекомендации, как действовать в случае невыдачи денег банкоматами во время внезапных отключений электроэнергии. Как правило, в таких случаях банк проводит расследования и возвращает денежные средства.

Об этом рассказал глава Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram.

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Наумов отметил, что в современных реалиях, когда НЭК "Укрэнерго" вынуждена экономить электроэнергию, могут возникать проблемы в работе устройств. В частности, банкомат может не выдать деньги из-за внезапного исчезновения электроснабжения.

С вопросом, как действовать в таких случаях, обращаются клиенты в контакт-центр Ощадбанка. Глава финучреждения уверяет, что банк в обязательном порядке возвращает невыданные средства.

"Прежде всего, советую не волноваться: неполученные средства обязательно будут возвращены", — подчеркнул он.

В то же время, рекомендует снимать наличку, в случае отсутствия света, в отделениях Ощадбанка, входящих в сеть Power Banking. Такие офисы оснащены всем необходимым для нормального функционирования при отключении электроэнергии.

Как действовать в случае невыдачи средств банкоматом

В случае, когда все же средства не удалось снять в банкомате при выключении света, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Сначала нужно проверить остаток на счете и статус операции. Это можно сделать в приложении "Мобильный Ощад" в разделе "История".

Там нужно убедиться, списались средства или нет. Если да и появился статус "Операция завершена", то в таком случае следует обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка в области, где установлен банкомат или в том регионе, где был открыт счет.

Там будет необходимо написать заявление-претензию, отметив:

  • номер банкомата, дату, время и сумму операции;
  • номер карты (первые шесть и последние четыре цифры).

По словам Наумова, банк проведет расследование, и если деньги действительно не были получены, их вернут на счет клиента. Согласно правилам, срок подачи заявления — до 120 дней со дня операции.

"Если использовалась карта другого банка, нужно обратиться в банк-эмитент вашей карты. Именно он должен провести расследование и решить вопрос возврата средств", — добавил руководитель Ощадбанка.

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, когда списывают комиссию во время снятия наличных через банкомат. На снятие такой оплаты иногда жалуются клиенты финучреждения.

Ранее мы писали, что Ощадбанк может списывать до 30 грн со счета клиента. Речь идет об оплате услуги по блокировке или разблокировке банковской карты.

Ощадбанк деньги банки банкоматы банковские счета

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