Ощадбанк розповів про комісію за розблокування картки — скільки коштує послуга

Карта Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, скільки коштує послуга з блокування та розблокування картки. Оскільки не всі клієнти знають, що такий сервіс платний.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Платна процедура розблокування в Ощадбанку

Як зазначається в одному з дописів, клієнтка з власного бажання заблокувала карту у мобільному застосунку "Ощад24". Коли згодом вирішила розблокувати — з її рахунку списали 30 гривень.

"З певних причин заблокувала карту у застосунку. Коли розблокувала, зняли за це 30 гривень. Я б теж не проти так гроші заробляти", — написала жінка.

Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на допис, зазначивши, що банк діє в рамках правил. Всі тарифи затверджені та оприлюднені на сайті фінустанови.

"Комісія за розблокування картки передбачена тарифами банку, з якими можна завжди ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі", — йдеться у відповіді.

Скриншот. Джерело: соцмережі банку

Які діють тарифи в Ощадбанку на блокування та розблокування карток

Як повідомляється на сайті Ощадбанку, згідно із затвердженими тарифами банку за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, що діють з 1 квітня 2024 року, блокування — платне. Не стягують кошти лише за певних умов за послугу блокування віртуальної картки.

Тарифи за тарифним пакетом "Моя картка" наступні:

блокування карток (зокрема, віртуальної картки) за ініціативою клієнта через контакт-центр банку (IVR, чат-бот, оператора) Ощад 24/7 та за ініціативою Банку — не тарифікується;

розблокування картки, заблокованої на прохання клієнта (окрім блокування в системі WEB-/Mobile-банкінг), — 30 грн;

розблокування картки (зокрема, віртуальної картки), заблокованої на прохання клієнта по системі WEB-/Mobile-банкінг, — 20 грн.

Нагадаємо, клієнтам Ощадбанку розповіли, як завдяки застосунку Viber можна телефонувати з будь-якого куточка світу до оператора. Зокрема, зробити виклик можна через акаунт Oschadbank у Viber.

Також ми писали, що в Ощадбанку дали інструкцію, як клієнтам отримати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" на картку банку. Перерахунок коштів слід очікувати упродовж десяти робочих днів.