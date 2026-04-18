Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зняття грошей у банкоматі: яка сума стане причиною для перевірки

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 12:01
Зняття готівки в банкоматі: яка сума приверне увагу фінмоніторингу
Чоловік знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже не перший рік діють обмеження для грошових переказів з картки на картку чи за реквізитами IBAN. Перевищення лімітів загрожує перевіркою з боку фінмоніторингу, а в окремих випадках — блокуванням рахунків. Проте до цього можуть призвести й деякі готівкові операції, зокрема зняття певної суми в банкоматі.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Юридичну компанію YANKIV.

Коли зняття готівки може "накликати" перевірку

Кожен банк в Україні встановлює свої ліміти на зняття готівки в банкоматах. Здебільшого обмеження становлять від 10 000 грн у дрібних фінустановах до 40 000 грн у великих гравців ринку. При цьому загальний добовий ліміт не може перевищувати 100 000 грн — таку суму встановив Нацбанк.

Водночас, якщо людина знімає більш як 50% коштів, які надходять на її рахунок, то це підвищує ризик потрапляння під фінмоніторинг.

Крім того, ще у 2023 році НБУ посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали, запровадивши обов’язкову верифікацію за номером телефону. Вимога не стосується лише окремих категорій платежів, наприклад, комунальних.

Які ще операції можуть викликати підозру

Зняття грошей з рахунку чи внесення готівки через термінал — не єдина причина, через яку банк може ініціювати перевірку. Підозрілими також вважаються такі дії:

  1. Велика кількість переказів протягом місяця.
  2. Різка зміна фінансової поведінки — наприклад, грошей стало надходити набагато більше.
  3. Перевищення заявлених лімітів — коли надходжень більше, ніж було заявлено при відкритті рахунку.

Згідно з законом про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, фінмоніторинг обов’язково перевіряє операції на суму від 400 000 грн.

Крім того, підлягають перевірці перекази коштів за кордон, фінансові операції з особами з країн-агресорів або з офшорних зон, з політично значущими та пов’язаними з ними особами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку максимальну суму можна переказати родичу на картку. В Україні діють ліміти на такі транзакції, особливо якщо клієнт не може підтвердити свої доходи. Ці обмеження стосуються переказів як за номером банківської картки, так і за реквізитами IBAN.

Також Новини.LIVE писали, що треба вказувати у призначенні платежу при переказі грошей з картки на картку. На цей пункт деякі не звертають увагу. Проте саме призначення платежу може зацікавити податкову. 

банкомати готівка ліміти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації