Зняття готівки в банкоматі: яка сума приверне увагу фінмоніторингу

Чоловік знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже не перший рік діють обмеження для грошових переказів з картки на картку чи за реквізитами IBAN. Перевищення лімітів загрожує перевіркою з боку фінмоніторингу, а в окремих випадках — блокуванням рахунків. Проте до цього можуть призвести й деякі готівкові операції, зокрема зняття певної суми в банкоматі.

Юридична компанія YANKIV.

Коли зняття готівки може "накликати" перевірку

Кожен банк в Україні встановлює свої ліміти на зняття готівки в банкоматах. Здебільшого обмеження становлять від 10 000 грн у дрібних фінустановах до 40 000 грн у великих гравців ринку. При цьому загальний добовий ліміт не може перевищувати 100 000 грн — таку суму встановив Нацбанк.

Водночас, якщо людина знімає більш як 50% коштів, які надходять на її рахунок, то це підвищує ризик потрапляння під фінмоніторинг.

Крім того, ще у 2023 році НБУ посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали, запровадивши обов’язкову верифікацію за номером телефону. Вимога не стосується лише окремих категорій платежів, наприклад, комунальних.

Читайте також:

Які ще операції можуть викликати підозру

Зняття грошей з рахунку чи внесення готівки через термінал — не єдина причина, через яку банк може ініціювати перевірку. Підозрілими також вважаються такі дії:

Велика кількість переказів протягом місяця. Різка зміна фінансової поведінки — наприклад, грошей стало надходити набагато більше. Перевищення заявлених лімітів — коли надходжень більше, ніж було заявлено при відкритті рахунку.

Згідно з законом про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, фінмоніторинг обов’язково перевіряє операції на суму від 400 000 грн.

Крім того, підлягають перевірці перекази коштів за кордон, фінансові операції з особами з країн-агресорів або з офшорних зон, з політично значущими та пов’язаними з ними особами.

