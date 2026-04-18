Зняття готівки в банкоматі: яка сума приверне увагу фінмоніторингу

Зняття грошей у банкоматі: яка сума стане причиною для перевірки
В Україні вже не перший рік діють обмеження для грошових переказів з картки на картку чи за реквізитами IBAN. Перевищення лімітів загрожує перевіркою з боку фінмоніторингу, а в окремих випадках — блокуванням рахунків. Проте до цього можуть призвести й деякі готівкові операції, зокрема зняття певної суми в банкоматі.
Коли зняття готівки може "накликати" перевірку
Кожен банк в Україні встановлює свої ліміти на зняття готівки в банкоматах. Здебільшого обмеження становлять від 10 000 грн у дрібних фінустановах до 40 000 грн у великих гравців ринку. При цьому загальний добовий ліміт не може перевищувати 100 000 грн — таку суму встановив Нацбанк.
Водночас, якщо людина знімає більш як 50% коштів, які надходять на її рахунок, то це підвищує ризик потрапляння під фінмоніторинг.
Крім того, ще у 2023 році НБУ посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали, запровадивши обов’язкову верифікацію за номером телефону. Вимога не стосується лише окремих категорій платежів, наприклад, комунальних.
Які ще операції можуть викликати підозру
Зняття грошей з рахунку чи внесення готівки через термінал — не єдина причина, через яку банк може ініціювати перевірку. Підозрілими також вважаються такі дії:
- Велика кількість переказів протягом місяця.
- Різка зміна фінансової поведінки — наприклад, грошей стало надходити набагато більше.
- Перевищення заявлених лімітів — коли надходжень більше, ніж було заявлено при відкритті рахунку.
Згідно з законом про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, фінмоніторинг обов’язково перевіряє операції на суму від 400 000 грн.
Крім того, підлягають перевірці перекази коштів за кордон, фінансові операції з особами з країн-агресорів або з офшорних зон, з політично значущими та пов’язаними з ними особами.
