Що писати у призначенні платежу під грошового переказу з картки на картку: українцям пояснили

Людина тримає у руках банківську картку.

Українці часто переказують гроші з картки на картку, щоб фінансово підтримати рідних чи друзів, повернути борг тощо. Та багато хто вважає, що поле "призначення платежу" не є важливим. Хоча насправді навіть звичайний переказ коштів може бути підозрілим для банку або зацікавити Державну податкову службу.

Про це у своєму Instagram розповіла фінансова консультантка Людмила Сандига, передає Новини.LIVE.

Чому важливо правильно вказувати призначення платежу

За словами Людмили Сандиги, кожен платіж — це не просто цифра, а частина системи. За правильне призначення платежу відповідає як платник, так і отримувач.

"Чітке призначення платежу знижує ризик блокування, запитів від банку та податкових донарахувань", — пояснила вона.

Як правильно вказувати призначення платежу

Перекази між рідними

Якщо мама надсилає доньці 100 000 гривень, щоб та зробила перший внесок на квартиру, то в призначенні платежу варто вказати: "Фінансова допомога доньці на купівлю нерухомості. Безповоротно".

"Формулювання "Переказ" або "На квартиру" — звучить як борг", — зазначила експертка.

Якщо ж мама переказує синові, приміром, 15 000 гривень, щоб він мав на що жити в іншому місті, то призначення платежу — "Фінансова підтримка сину. Безповоротно. Без зобов'язань".

Перекази між друзями

Якщо вирішили повернути другові 5 000 гривень, які позичили рік тому, то у призначенні платежу краще написати, що це повернення боргу й вказати дату договору.

"Це буде своєрідним підтвердженням цивільно — правових відносин", — підкреслила експертка.

Та у разі, якщо даруєте подрузі 5 000 гривень на День народження, то призначення платежу буде наступним: "Подарунок подрузі. Безповоротно. Без зобов'язань".

Продаж особистих речей

У випадках продажу вживаного майна важливо правильно вказати призначення платежу. Тоді у податкових органів не виникне сумнівів, що це некомерційна операція. Тож якщо продаєте старий ноутбук на OLX, правильне формулювання звучатиме так: "Оплата за ноутбук б/у, приватний продаж, без гарантій".

"Це не підприємницька діяльність, але має бути зафіксовано як приватний продаж", — пояснила Сандига.

Перекази за послуги між фізичними особами

Якщо призначення описати, як оплату за системні або професійні послуги, тоді податківці можуть перевірити діяльність та доходи особи. Тож у таких платежах важливо наголошувати на тому, що це разовий і некомерційний переказ. Наприклад, якщо фрилансер створив для вас логотип і чекає на оплату за свою роботу, то в призначенні платежу потрібно чітко вказати, що ви платите за дизайн логотипу згідно домовленості й написати дату укладання домовленостей.

У ситуаціях, коли фізична особа-підприємець оплачує послуги за консультацію, важива чіткість. Інакше ФОП ризикує понести подвійні витрати.

Перекази на благодійність

Зараз мільйони українців переказують гроші на Збройні сили України (ЗСУ) або фінансово підтримують волонтерів, які купують необхідні товари для військовослужбовців. У таких випадках потрібно уточнювати, що ваш переказ — це благодійний внесок на потреби ЗСУ, безповоротний.

