Снятие наличных в банкомате: какая сумма привлечет внимание финмониторинга

Снятие денег в банкомате: какая сумма станет причиной для проверки
В Украине уже не первый год действуют ограничения для денежных переводов с карты на карту или по реквизитам IBAN. Превышение лимитов грозит проверкой со стороны финмониторинга, а в отдельных случаях — блокировкой счетов. Однако к этому могут привести и некоторые наличные операции, в частности снятие определенной суммы в банкомате.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Юридическую компанию YANKIV.
Когда снятие наличных может "навлечь" проверку
Каждый банк в Украине устанавливает свои лимиты на снятие наличных в банкоматах. В основном ограничения составляют от 10 000 грн в мелких финучреждениях до 40 000 грн у крупных игроков рынка. При этом общий суточный лимит не может превышать 100 000 грн — такую сумму установил Нацбанк.
В то же время, если человек снимает более 50% средств, которые поступают на его счет, то это повышает риск попадания под финмониторинг.
Кроме того, еще в 2023 году НБУ ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы, введя обязательную верификацию по номеру телефона. Требование не касается только отдельных категорий платежей, например, коммунальных.
Какие еще операции могут вызвать подозрение
Снятие денег со счета или внесение наличных через терминал - не единственная причина, по которой банк может инициировать проверку. Подозрительными также считаются следующие действия:
- Большое количество переводов в течение месяца.
- Резкое изменение финансового поведения — например, денег стало поступать намного больше.
- Превышение заявленных лимитов — когда поступлений больше, чем было заявлено при открытии счета.
Согласно закону о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма, финмониторинг обязательно проверяет операции на сумму от 400 000 грн.
Кроме того, подлежат проверке переводы средств за границу, финансовые операции с лицами из стран-агрессоров или из оффшорных зон, с политически значимыми и связанными с ними лицами.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую максимальную сумму можно перевести родственнику на карту. В Украине действуют лимиты на такие транзакции, особенно если клиент не может подтвердить свои доходы. Эти ограничения касаются переводов как по номеру банковской карты, так и по реквизитам IBAN.
Также Новини.LIVE писали, что надо указывать в назначении платежа при переводе денег с карты на карту. На этот пункт некоторые не обращают внимание. Однако именно назначение платежа может заинтересовать налоговую.
