Перекази з картки на картку: коли за отримані гроші загрожує штраф до 34 000 грн

Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Найпопулярніший спосіб розрахунку чи передавання грошей в Україні — перекази з картки на картку. Однак в деяких випадках така операція може обернутися штрафом до 34 000 або блокуванням рахунку.

Коли за карткові перекази загрожує відповідальність, розповідають Новини.LIVE.

Що треба знати про карткові перекази

Податкове законодавство України вимагає від фізичних осіб сплати податків з отриманих доходів. Якщо людина регулярно отримує значні суми на картку або рахунок, податкова може вимагати підтвердження джерела цих коштів та сплати ПДФО.

Крім того, банки можуть запросити додаткову інформацію або документи для підтвердження законності операцій, які видаються підозрілими або перевищують певні суми.

Чому можуть заблокувати переказ або рахунок

Це можливо у трьох випадках:

Підозріла операція — коли транзакція нетипова для вашого рахунку або велика сума переказу. Порушення законодавства — наприклад, переказ грошей незаконній організації. Перевищення ліміту — в кожному банку є обмеження щодо сум, які можна переказувати протягом дня або місяця.

Кому загрожують штрафи за перекази

Штрафи можуть застосовуватися виключно до тих осіб, які під час отримання грошових переказів порушили вимоги податкового законодавства. Тобто відповідальність настає не за сам факт надходження коштів, а за неправомірні дії, пов’язані з їх отриманням.

Йдеться, зокрема, про такі випадки:

фізична особа отримує кошти за продаж товарів або надання послуг, фактично ведучи підприємницьку діяльність, але при цьому не реєструє бізнес і не сплачує передбачені законом податки;

фізична особа-підприємець приймає оплату за свою діяльність на особистий банківський рахунок, а не на рахунок ФОП, і водночас не декларує ці надходження та не сплачує податки.

У подібних ситуаціях людину можуть притягнути до відповідальності. Закон передбачає накладення штрафу, розмір якого може становити від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Водночас для тих, хто працює у правовому полі, підстав для хвилювання немає. Якщо діяльність офіційно зареєстрована, податки сплачуються належним чином, а кошти не спрямовуються на особисті рахунки замість підприємницьких і не надсилаються незаконним організаціям, жодних штрафних санкцій застосовуватися не буде.

