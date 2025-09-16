Відео
Зняття готівки за кордоном — що варто знати клієнтам ПриватБанку

Зняття готівки за кордоном — що варто знати клієнтам ПриватБанку


Дата публікації: 16 вересня 2025 07:01
Зняття готівки з карт ПриватБанку за кордоном — нюанси послуги та тарифи
Картка ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили клієнтам нюанси зняття готівки на касі за кордоном. Також уточнили тарифи та які можуть бути причини відмови в отриманні відповідної послуги.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Читайте також:

Нюанси дії послуги зняття готівки на касах за кордоном

Можливість знімати кошти за кордоном на касі торгових точок діє у країнах ЄС, Великобританії, Австралії, низці магазинів у Німеччині (Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle) та Польщі (Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan та Zabka).

Такий сервіс доступний власникам карток Mastercard від ПриватБанку. Зняти готівку на касі (за терміналом) торгової точки можна разом з покупкою товару чи послуги. А саме:

  • необхідно вибрати товари;
  • повідомити касирові про бажання зняти готівку;
  • здійснити розрахунок картою Mastercard;
  • підтвердити операцію через ПІН-коду/Face ID.
  • отримати готівкові кошти.

"Зверніть увагу, що не всі магазини або наявні в них термінали підключено до послуги. Перед купівлею запитуйте безпосередньо в продавця, чи є можливість отримати валюту готівкою та на яких умовах", — пояснюють у фінустанові.

Водночас у банку зауважили, що не всі картки Mastercard від ПриватБанку підключені до послуги. Йдеться про ті, які працюють за держпрограмами або передбачають зняття коштів вкилючно у визначених точках:

  • Пакунок малюка;
  • єВідновлення;
  • Інтернет-картки;
  • Хесед;
  • Корпоративні картки;
  • Нацкешбек.

Які передбачені тарифи за послугу

Як пояснюють у фінустанові, комісії за сервісом зняття готівки на касі за кордоном немає, проте можливе списання грошей згідно з тарифами карти (як у банкоматі).

Зокрема, для "Картки для виплат" передбачене списання комісії у розмірі 2% від суми, для карт "Універсальна", "Універсальна Gold" та "Карти Юніора" (власні кошти) — у 2% від суми.

ПриватБанк
Комісії за різні картки. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали про ускладнену процедуру повернення коштів із заблокованих рахунків ПриватБанку. Йдеться про тих, з ким розірвали співпрацю у рамках фінмоніторингу.  

Також ми розповідали про правила дистанційного замовлення карт ПриватБанку. У фінустанові повідомили про нюанси активації перевипущеної картки. 

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
