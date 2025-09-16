Снятие наличных с карт ПриватБанка за рубежом — нюансы услуги и тарифы

Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили клиентам нюансы снятия наличных на кассе за рубежом. Также уточнили тарифы и какие могут быть причины отказа в получении соответствующей услуги.

Нюансы действия услуги снятия наличных на кассах за рубежом

Возможность снимать средства за рубежом на кассе торговых точек действует в странах ЕС, Великобритании, Австралии, ряде магазинов в Германии (Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle) и Польше (Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan и Zabka).

Такой сервис доступен владельцам карт Mastercard от ПриватБанка. Снять наличные на кассе (за терминалом) торговой точки можно вместе с покупкой товара или услуги. А именно:

необходимо выбрать товары;

сообщить кассиру о желании снять наличные;

осуществить расчет картой Mastercard;

подтвердить операцию через ПИН-код/Face ID;

получить наличные средства.

"Обратите внимание, что не все магазины или имеющиеся в них терминалы подключены к услуге. Перед покупкой спрашивайте непосредственно у продавца, есть ли возможность получить валюту наличными и на каких условиях", — объясняют в финучреждении.

В то же время в банке отметили, что не все карты Mastercard от ПриватБанка подключены к услуге. Речь идет о тех, которые работают по госпрограммам или предусматривают снятие средств наличными в определенных точках:

Пакет малыша;

еВідновлення;

Интернет-карты;

Хесед;

Корпоративные карты;

Нацкэшбэк.

Какие предусмотрены тарифы за услугу

Как объясняют в финучреждении, комиссии за сервис снятия наличных на кассе за рубежом нет, однако возможно списание денег согласно тарифам карты (как в банкомате).

В частности, для "Карты для выплат" предусмотрено списание комиссии в размере 2% от суммы, для карт "Универсальная", "Универсальная Gold" и "Карты Юниора" (собственные средства) — в 2% от суммы.

Комиссии за разные карты. Источник: ПриватБанк

