Главная Финансы Снятие наличных за рубежом — что стоит знать клиентам ПриватБанка

Снятие наличных за рубежом — что стоит знать клиентам ПриватБанка

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:01
Снятие наличных с карт ПриватБанка за рубежом — нюансы услуги и тарифы
Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили клиентам нюансы снятия наличных на кассе за рубежом. Также уточнили тарифы и какие могут быть причины отказа в получении соответствующей услуги.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Читайте также:

Нюансы действия услуги снятия наличных на кассах за рубежом

Возможность снимать средства за рубежом на кассе торговых точек действует в странах ЕС, Великобритании, Австралии, ряде магазинов в Германии (Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle) и Польше (Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan и Zabka).

Такой сервис доступен владельцам карт Mastercard от ПриватБанка. Снять наличные на кассе (за терминалом) торговой точки можно вместе с покупкой товара или услуги. А именно:

  • необходимо выбрать товары;
  • сообщить кассиру о желании снять наличные;
  • осуществить расчет картой Mastercard;
  • подтвердить операцию через ПИН-код/Face ID;
  • получить наличные средства.

"Обратите внимание, что не все магазины или имеющиеся в них терминалы подключены к услуге. Перед покупкой спрашивайте непосредственно у продавца, есть ли возможность получить валюту наличными и на каких условиях", — объясняют в финучреждении.

В то же время в банке отметили, что не все карты Mastercard от ПриватБанка подключены к услуге. Речь идет о тех, которые работают по госпрограммам или предусматривают снятие средств наличными в определенных точках:

  • Пакет малыша;
  • еВідновлення;
  • Интернет-карты;
  • Хесед;
  • Корпоративные карты;
  • Нацкэшбэк.

Какие предусмотрены тарифы за услугу

Как объясняют в финучреждении, комиссии за сервис снятия наличных на кассе за рубежом нет, однако возможно списание денег согласно тарифам карты (как в банкомате).

В частности, для "Карты для выплат" предусмотрено списание комиссии в размере 2% от суммы, для карт "Универсальная", "Универсальная Gold" и "Карты Юниора" (собственные средства) — в 2% от суммы.

ПриватБанк
Комиссии за разные карты. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали об усложненной процедуре возврата средств с заблокированных счетов ПриватБанка. Речь идет о тех, с кем разорвали сотрудничество в рамках финмониторинга.

Также мы рассказывали о правилах дистанционного заказа карт ПриватБанка. В финучреждении сообщили о нюансах активации перевыпущенной карты.

