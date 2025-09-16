Снятие наличных с карт ПриватБанка за рубежом — нюансы услуги и тарифы

Снятие наличных за рубежом — что стоит знать клиентам ПриватБанка
В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили клиентам нюансы снятия наличных на кассе за рубежом. Также уточнили тарифы и какие могут быть причины отказа в получении соответствующей услуги.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Нюансы действия услуги снятия наличных на кассах за рубежом
Возможность снимать средства за рубежом на кассе торговых точек действует в странах ЕС, Великобритании, Австралии, ряде магазинов в Германии (Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle) и Польше (Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan и Zabka).
Такой сервис доступен владельцам карт Mastercard от ПриватБанка. Снять наличные на кассе (за терминалом) торговой точки можно вместе с покупкой товара или услуги. А именно:
- необходимо выбрать товары;
- сообщить кассиру о желании снять наличные;
- осуществить расчет картой Mastercard;
- подтвердить операцию через ПИН-код/Face ID;
- получить наличные средства.
"Обратите внимание, что не все магазины или имеющиеся в них терминалы подключены к услуге. Перед покупкой спрашивайте непосредственно у продавца, есть ли возможность получить валюту наличными и на каких условиях", — объясняют в финучреждении.
В то же время в банке отметили, что не все карты Mastercard от ПриватБанка подключены к услуге. Речь идет о тех, которые работают по госпрограммам или предусматривают снятие средств наличными в определенных точках:
- Пакет малыша;
- еВідновлення;
- Интернет-карты;
- Хесед;
- Корпоративные карты;
- Нацкэшбэк.
Какие предусмотрены тарифы за услугу
Как объясняют в финучреждении, комиссии за сервис снятия наличных на кассе за рубежом нет, однако возможно списание денег согласно тарифам карты (как в банкомате).
В частности, для "Карты для выплат" предусмотрено списание комиссии в размере 2% от суммы, для карт "Универсальная", "Универсальная Gold" и "Карты Юниора" (собственные средства) — в 2% от суммы.
