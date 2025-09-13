ПриватБанк припинив ділові відносини — чи вдається клієнтам повернути гроші

Банківське відділеня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти "ПриватБанку" розповідають про ускладнену процедуру повернення коштів із заблокованих рахунків в рамках фінансового моніторингу. Як відомо, фінустанова може в односторонньому порядку розривати ділові відносини з можливістю переказу коштів на рахунки в інші банки.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці "Мінфін".

Чому ПриватБанк може припинити ділові відносини

За інформацією банку, підстави для припинення співпраці з клієнтами прописані, зокрема, в законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Якщо система виявить доходи, не підтверджені відповідними документами про їх легальність, ділові відносини можуть припинити. Такі заходи продиктовані необхідністю забезпечити фінансову стабільність в країні під час війни.

Згідно з правилами, банк залишає право за клієнтом переказати кошти на рахунок іншого банку. Для цього необхідно надати:

нові банківські реквізити;

документи, де засвідчується право використання грошей на рахунках;

документи, що засвідчують особу;

ідентифікаційний код.

Проблеми клієнтів з поверненням коштів

Як розповів один із клієнтів, на практиці відповідна процедура може виявитися складною та довготривалою. За його словами, причини труднощів полягають у знятті коштів в іншому банку, куди їх переказав ПриватБанк.

Він зазначив, що новий банк заблокував рахунок і почав вимагати документ, що підтверджує походження коштів, тоді як його немає, оскільки працює неофіційно.

Там порадили переказати кошти ще в один банк, проте їх так і не вдалося забрати швидко. Виявилося, що вказав неправильні реквізити і заявку не взяли в обробку.

"Єдиним варіантом мені залишили переказ на інший банк. Під тиском я погодився і вказав ПУМБ як банк-отримувач, заповнив усі необхідні документи. Через 7 днів, коли гроші так і не надійшли, я повернувся у відділення, де мені повідомили, що мою першу заявку навіть не прийняли в обробку — начебто через те, що я не написав "UA" на початку IBAN. Хоча документ було прийнято без жодних зауважень, і мене ніхто не попередив про помилку... Вважаю це абсолютно неприпустимою затримкою та навмисним обмеженням доступу до моїх власних коштів", — зазначив громадянин.

Чоловік оформив запит повторно. У банку заявили, що переказ надійде протягом 30 днів.

Раніше ми писали, як замовити валюту у відділенні ПриватБанку. За інформацією фінустанови, зробити це клієнти можуть, зокрема, скориставшись мобільним застосунком "Приват24".

Також ми розповідали про можливі збої в роботі терміналів ПриватБанку під час деяких операцій. Процедура повернення коштів виявилася довготривалою.