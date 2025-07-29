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Головна Фінанси Зняття готівки в банкоматах Ощадбанку — які проблеми загрожують

Зняття готівки в банкоматах Ощадбанку — які проблеми загрожують

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 06:01
Клієнти Ощадбанку попереджають про проблеми з банкоматами — деталі
Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" спостерігаються проблеми з видачею готівкових коштів через банкомати. Про відповідні труднощі розповіла клієнтка банку в одному з українських міст. 

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".

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За інформацією клієнтки фінустанови з Чернігова, попри правила Ощадбанку на обсяг видачі готівки через банкомати у 25 тис. грн кожні три години, пристрої повідомляють про неможливість виконати відповідний запит. Громадянка перевірила кілька банкоматів і кожен видавав помилку.

"Банкомати Ощадбанку не видають готівку. При спробі зняти готівку на екрані банкомата прописано, що можна знімати 25 тис. грн кожні три години, по факту ж при спробі зняття суми 25 тис. грн або 20 тис., 15 тис.… видає помилку: з технічних причин ваш запит тимчасово не може бути виконаний. Пробувала в трьох банкоматах міста Чернігів та в одному банкоматі смт. Куликівка. Перша спроба зняття 22.07, остання 27.07...", — йдеться у повідомленні.

Жінка розповіла, що звернулась до відділення банку за поясненням щодо порушення надання послуг пристроями державної фінустанови, їй порадили шукати інші банкомати. На гарячій лінії розповіли, що банк не відповідає за це питання. Такою проблемою займаються інкасатори.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Як зняти готівку, окрім банкомата, та інші нюанси

В Україні обмеження на зняття готівкових коштів у банкоматах є однією зі складових фінансової політики банків. Вони покликані запобігати шахрайству, скорочувати ризики втрати коштів та забезпечувати ефективне функціонування системи загалом. 

За правилами, клієнтам Ощадбанку дозволено знімати до 25 тис. грн кожні три години, максимально до 100 тис. грн.

Комісія за зняття готівки становить 1% + 5 грн, якщо сума перевищує 30 тис. грн на місяць. За кордоном — 1,5% + 35 грн. Також передбачена можливість зняття готівкових коштів без картки.

Окрім банкоматів, громадяни можуть скористатися іншими способами отримання готівки, зокрема, у терміналах банківських відділень за допомогою працівників та через каси банків. 

Також готівку можна знімати в різних магазинах, на автозаправках та в аптеках, однак не більш ніж 6 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку діють приховані комісії на розрахунок картками. Фінустанова може списувати гроші без попередження за недостатній залишок на рахунку.  

Також в Ощадбанку пояснили унікальність оновленої версії картки "Моя кредитка". Зокрема, перевагами можуть користуватися, зокрема, громадяни, які не є клієнтами банку. 

Ощадбанк гроші банки банкомати банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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