Клиенты Ощадбанка предупреждают о проблемах с банкоматами — детали

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" наблюдаются проблемы с выдачей наличных средств через банкоматы. О соответствующих трудностях рассказала клиентка банка в одном из украинских городов.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".

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По информации клиентки финучреждения из Чернигова, несмотря на правила Ощадбанка на объем выдачи наличных через банкоматы в 25 тыс. грн каждые три часа, устройства сообщают о невозможности выполнить соответствующий запрос. Гражданка проверила несколько банкоматов и каждый выдавал ошибку.

"Банкоматы Ощадбанка не выдают наличные. При попытке снять наличные на экране банкомата прописано, что можно снимать 25 тыс. грн каждые три часа, по факту же при попытке снятия суммы 25 тыс. грн или 20 тыс., 15 тыс.... выдает ошибку: по техническим причинам ваш запрос временно не может быть выполнен. Пробовала в трех банкоматах города Чернигов и в одном банкомате пгт. Куликовка. Первая попытка снятия 22.07, последняя 27.07...", — говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что обратилась в отделение банка за объяснением о нарушении предоставления услуг устройствами государственного финучреждения, ей посоветовали искать другие банкоматы. На горячей линии рассказали, что банк не отвечает за этот вопрос. Такой проблемой занимаются инкассаторы.

Скриншот. Источник: Минфин

Как снять наличные, кроме банкомата, и другие нюансы

В Украине ограничения на снятие наличных средств в банкоматах являются одной из составляющих финансовой политики банков. Они призваны предотвращать мошенничество, сокращать риски потери средств и обеспечивать эффективное функционирование системы в целом.

По правилам, клиентам Ощадбанка разрешено снимать до 25 тыс. грн каждые три часа, максимально до 100 тыс. грн.

Комиссия за снятие наличных составляет 1% + 5 грн, если сумма превышает 30 тыс. грн в месяц. За рубежом — 1,5% + 35 грн. Также предусмотрена возможность снятия наличных средств без карты.

Кроме банкоматов, граждане могут воспользоваться другими способами получения наличных, в частности, в терминалах банковских отделений с помощью работников и через кассы банков.

Также наличные можно снимать в различных магазинах, на автозаправках и в аптеках, однако не более чем 6 тыс. грн.



Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке действуют скрытые комиссии на расчет картами. Финучреждение может списывать деньги без предупреждения за недостаточный остаток на счете.

Также в Ощадбанке объяснили уникальность обновленной версии карты "Моя кредитка". В частности, преимуществами могут пользоваться граждане, которые не являются клиентами банка.