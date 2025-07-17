Ощадбанк заблокував рахунки клієнтам в окупації — як діяти

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які перебувають на тимчасово окупованих територіях, втратили доступ до рахунків через закінчення терміну дії карт з липня 2025 року. У банку назвали єдиний варіант повернення права розпоряджатися власними коштами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Блокування рахунків клієнтам Ощадбанку в окупації

Громадяни, які перебувають в окупації, звертаються до Ощадбанку з проблемою втрати доступу до власних рахунків. Так, один із клієнтів зазначив, що йому анулювали картку, термін дії якої закінчився до 2022 року, попри проходження процедури віддаленої ідентифікації особи.

Тоді як дістатися до відділення банку на підконтрольній Україні території для оформлення нової пластикової карти складно.

"А як звернутися, якщо в окупації? Ви відмовляєте громадянам України, у яких картка до 2022 року, мати доступ до своїх коштів... Тому що люди, які зараз в окупації, пройшли віддалену ідентифікацію в Пенсійному фонді, але Ощад не дає змогу пройти ідентифікацію і подовжити можливість користатися рахунком...", — йдеться у зверненні.

Що рекомендують робити клієнтам з ТОТ в Ощадбанку

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, якщо громадяни пройшли ідентифікацію через Пенсійний фонд України (ПФУ), тоді виплати надалі продовжуватимуть нараховувати на рахунки. За необхідності можна пройти відеоідентифікацію, зареєструвавшись на відповідну процедуру на сайті банку.

Якщо йдеться про те, що банк не продовжив можливість користуватися рахунком через термін дії, то в такому разі для перевипуску карти потрібно звернутися у будь-яке відділення банку.

Представник фінустанови нагадав, що банк в автоматичному режимі продовжив дію лише для частини платіжних карт у зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів до 31 грудня 2025 року.

Тоді як анульовано такі картки:

Термін дії яких закінчився до 02.02.2022 року; Картки, де залишок коштів дорівнює 0 грн та не було жодної операції за останні шість місяців; Картки за якими протягом січня — лютого 2025 року здійснено хоча б одну операцію в касі банку, банкоматі, терміналі, торгівельній мережі — будь-якого українського банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк в Fb



Раніше повідомлялося, що з липня деякі клієнти Ощадбанку втратили доступ до рахунків через завершення терміну дії деяких карт. У банку дали пояснення, як діяти тим, хто перебуває за кордоном.

Також ми писали, що в Ощадбанку радять звертатися особисто до відділення для перевипуску карт у разі завершення терміну дії. Там пояснили, чи можливо зробити таку процедуру дистанційно.