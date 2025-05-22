Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі зняттям грошей у банкоматах — деталі

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Один з клієнтів ПриватБанку розповів про проблему зі зняттям пенсійних та зарплатних коштів зі своїх карток у банкоматах фінустанови. Багаторазові спроби зняти суму, що не перевищує 5 тис. грн, щоразу виявлялися невдалими.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Як зазначається в одному з дописів, громадянин намагався зняти готівкові кошти в банкоматі з пенсійної та зарплатної картки в різних локаціях міста, однак банкомати пропонували до видачі невеликі суми.

"Вчора 19.05.2025 року я намагався зняти готівкові кошти з пенсійної картки. Дві спроби упродовж дня були невдалими. Один раз в банкоматі на Лісовому масиві, другий раз в ТРЦ Район. Сьогодні 20.05.2025 року історія повторилась. Тепер уже з зарплатної картки. Поясніть, може є обмеження на зняття готівкових коштів? Кожного разу сума зняття не перевищувала 5000 гривень..." — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку та які обмеження діють на зняття готівки

На порталі представники банку не відповіли на звернення. З огляду на інформацію фінустанови, на різні способи зняття готівки у ПриватБанку встановлені різні обмеження.

Зокрема, у банкоматі діють такі обмеження:

зняття готівки з картки ПриватБанку — 20 тис. грн на три години, 100 тис. грн на добу;

зняття готівки з картки іншої фінустанови — 20 тис. грн за одну операцію, 20 тис. гривень на три години.

В рамках послуги "Зняти без картки" діють такі ліміти:

за перше замовлення послуги — 4 тис. грн протягом 24 годин (усього або за одну транзакцію);

за подальші зняття — 4 тис. грн за одну операцію, 20 тис. грн упродовж 24 годин (максимум п'ять операцій на 24 години).

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати кешбек за перекази з карткою Mastercard. Зокрема, під час останньої хвилі акції можна отримати до 500 грн.

Також повідомлялося, що клієнти ПриватБанку втрачають кошти з рахунків через недосконалість системи безпеки. Відомо, за яким механізмом громадяни можуть повернути втрачені гроші.