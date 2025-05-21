ПриватБанк виплатить бонус у 500 грн за перекази — умови

Банківська картка та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть отримати бонуси за грошові перекази з карткою Mastercard. В рамках третього етапу акції можна претендувати на кешбек до 500 грн.

Про деталі акції повідомляється на порталі банку.

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Йдеться про акцію в банку з повернення кешбеку за перекази з карткою Mastercard, що закінчиться 11 червня 2025 року. В акції враховуються міжнародні та внутрішньоукраїнські перекази.

"Отримуйте або надсилайте перекази з карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте кешбек", — зазначають у банку.

На третьому етапі акції на переможців чекає винагорода у 500 грн. Очікується, що такий бонус отримають 300 осіб.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як взяти участь в акції ПриватБанку

Допускаються до участі в акції повнолітні громадяни, у яких є ідентифікаційний код та активна картка Mastercard від ПриватБанку (це може бути картка для виплат, "Універсальна", "Універсальна Gold", чи "Преміум").

Для того, щоб стати учасником акції, потрібно:

зареєструватись в акції на спеціальній сторінці порталу;

отримати чи зробити переказ з картки на картку Mastercard від ПриватБанку на мінімальну суму 500 грн (в еквіваленті).

Список переможців третього етапу акції опублікують до 30 червня 2025 року включно.

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Також ми писали, що ПриватБанк надає клієнтам можливість знімати до 100 тис. грн на день у гривні. Тому ті, хто запланував масштабну покупку, мають враховувати цей нюанс.