Шахраї обходять систему безпеки ПриватБанку — що варто знати

Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" іноді не спрацьовують запобіжники системи безпеки фінустанови, через що шахраї списують всі гроші на рахунках, зокрема кредитні. Українцям порадили, як діяти у подібних випадках.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Втрата коштів у ПриватБанку через шахраїв

Як зазначається в одному з дописів, громадянка, яка стала жертвою шахраїв, 15 років була клієнткою ПриватБанку і покладалась на службу безпеки банку. Однак навесні цього року з усіх її рахунків дивним чином зникли кошти, а банк не надіслав жодного сповіщення про небезпеку та необхідність паролів-підтвердження для здійснення переказів коштів.

"В березні місяці 2025 року в 03.00 ночі з моїх 2-х рахунків були викрадені всі мої особисті гроші (в тому числі і кредитні 34 тис.). Ніякого підтвердження, ніяких паролів на списання я не передавала. Всі гроші з моїх карткових рахунків були переведені на карткові рахунки Універсалбанку. Я лишилася ні з чим, тільки зі стресом і хаосом в голові. Викрадення грошей я виявила тільки в 8.00 ранку. Як служба безпеки могла дати дозвіл на проведення таких значних сум грошей в 03.00 ночі, це вже викликає підозру?" — йдеться у повідомленні.

Громадянка зауважила, що ніколи ні з ким не ділилася своїми персональними даними, не розкривала паролі та логіни.

Вважає, що банки та платіжні сервіси мають перевіряти операції клієнтів, якщо той чи інший переказ є підозрілим або перевищує ліміт, додатково підстраховуючи своїх клієнтів.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як діяти у разі шахрайських списань

На порталі зауважили, що клієнтка мала б написати заяву в поліцію (кіберполіцію), а також в підтримку ПриватБанку та Універсалбанку. Останній має одразу передати інформацію до служби безпеки банку. Є надія на повернення коштів, якщо карта, на яку були виведені гроші, була заблокована фінансовим моніторингом автоматично.

Гроші можуть повернути за процедурою чарджбек (Chargeback), що означає "зворотний платіж". В рамках такого механізму опротестування банківської операції за карткою банк може самостійно повернути кошти на рахунок, з якого вони були виведені.

Для того, щоб скористатися відповідною процедурою, потрібно звернутися в банк та попросити повернути гроші на платіжну картку або рахунок за операцією, з якою не погоджуються клієнти. На таку процедуру відводиться до 120 днів.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку іноді мають проблеми з придбанням товарів онлайн. Декому блокують доступ до карткових рахунків після спроб розрахуватися.

Також повідомляли, що громадяни втрачають гроші під час поповнення валютної картки через збій термінала ПриватБанку. Про такий випадок розповів один із клієнтів.